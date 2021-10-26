Конфликт между мужчинами произошел 25 октября. Злоумышленник – житель села Солонка, а потерпевший проживал в селе Зубра.
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Поссорились из-за дороги
В полицию поступило сообщение от 43-летнего тракториста о том, что 46-летний мужчина обстрелял его трактор. Как впоследствии выяснили полицейские, мужчины не поделили дорогу на территории одного из садоводческих товариществ в Солонке.
Полицейские изъяли у злоумышленника пистолет "Форт-17" и патроны к нему. Их отправили на экспертизу. Мужчину задержали и вскоре суд изберет ему меру пресечения.
На Львовщине мужчина во время конфликта стрелял в трактор соперника / Фото Нацполиции
Также правоохранители готовят задержанному подозрение за "хулиганство". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, группа реагирования патрульной полиции и сотрудники Нацполиции во Львовской области.
Стрельба во Львове
- В парке имени Франко трое мужчин устроили стрельбу средь бела дня.
- В нетрезвом состоянии один из них достал пистолет и начал просто выпускать пули в воздух.
- В полицию позвонил очевидец и правоохранители сразу приехали.
- Полицейские забрали у мужчин пистолет и патроны. К счастью, никто не пострадал.