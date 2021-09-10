Цьогоріч це вже друга трансплантація нирки дитині. Наразі й реципієнтка, і донор почуваються добре.

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У Львові дівчинці пересадили нирку

У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели трансплантацію 14-річній львів'янці, у якої власні нирки не працювали. Донором органу став її батько. Ця трансплантація стала другою у 2021 році. Першу операцію провели 20 квітня 2021 року 13-річній львів'янці. Тоді донором нирки також був тато дитини.

Трансплантацію нирки 14-річній дівчинці провели 31 серпня. Однак повідомили про неї лише 10 вересня, коли остаточно переконалися, що усі показники у реципієнтки перебувають у нормі.

За словами медиків, технічно проводити трансплантацію нирки дитині складніше, адже донором органу є дорослий і розмір його нирки більший від дитячої. Це створює труднощі в імплантації нирки в черевну порожнину. Окрім цього, діаметр ниркових судин у дітей завжди менший, ніж в дорослих, тому їх важче пришити. Також маленькі пацієнти довше проходять післяопераційне відновлення.

Зауважте! Відтепер лікарі Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медцентру проводитимуть трансплантації на постійній основі. Адже 11 серпня центр включили у пілотний проєкт МОЗ з трансплантації органів. Пересадку нирки дітям на Заході України проводять лише у Львові.



Медики провели успішну трансплантацію нирки дитині / Фото ЗУСДМЦ

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У пацієнтки не працювали обидві нирки

У 14-річної львів'янки, якій зробили трансплантацію, лікарі діагностували хронічне захворювання нирок. Вони у дівчинки зовсім не працювати. З листопада 2020 року вона перебувала на гемодіалізі. Тричі на тиждень дитині очищали організм за допомогою апарата "штучна нирка".

Трансплантацію нирки дитині проводили команди лікарів нашого Центру і Львівської обласної клінічної лікарні. Операція пройшла успішно: стан і реципієнтки, і донора в нормі. Дитина повертається до нормального повноцінного життя,

– розповів директор центру Андрій Синюта.

До операційної бригади, яка проводила пересадку нирки, увійшли дитячий нефролог Роман Андруневич, дитячі хірурги Андрій Кузик і Світозар Халак, анестезіолог Роман Собко. У команду лікарів Львівської обласної клінічної лікарні увійшли хірурги-трансплантологи, які мають великий досвід з пересадки нирок – професор Ігор Кобза, доцент Ростислав Жук, Роман Савронь, Данило Федорів і анестезіолог Роман Михальчук.

"Стан дівчинки після пересадки нирки – нормальний. Показники у нормі, дитина ходить, почувається добре і готується до виписки з лікарні. У понеділок, 13 вересня, дівчинка піде додому", – зазначив Роман Андруневич.

За словами лікаря, цьогоріч у центрі планують провести, як мінімум, ще 2 пересадки: 6-річному хлопчику з Львівщини та 4-річному хлопчику з Івано-Франківщини. Наразі у медзакладі проводять трансплантації нирок дітям від родинного донора, а згодом планують проводити й від посмертного.

Андруневич зазначив, що лише на Львівщині є 27 дітей, яким потрібна пересадка нирки. Приблизно стільки ж малят є й в інших областях на Заході України.

Важливо! Такі операції для пацієнтів – безкоштовні, адже за неї лікарні платить держава. За кордоном трансплантації нирок для українців коштують понад 60 тисяч євро.