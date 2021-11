Неприємний інцидент трапився у Ротердамі. Оркестр повинен був грати там концерт 15 листопада.

Автобус оркестру пограбували

На фейсбук сторінці "INSO-Львів" розповіли, що під час гастролей у Нідерландах артистів пограбували.

Друзі, з нами трапилась неприємна ситуація в Ротердамі в de Doelen, до якого ми приїхали сьогодні (15 листопада – 24 канал) грати концерт. Наш автобус обікрали – викрали 3 інструменти: гобой, англійський ріжок, трубу та інші особисті речі, навіть костюмні штани музикантів вкрали,

– мовиться у повідомленні.

Музиканти вказали серійні номери викрадених інструментів:

англійський ріжок Fossati Artist, серійний номер – 13526;

гобой Marigaux 901 " Paris France, № 16863;

труба Vincent Bach 43 №ML244338.

Попереду львівський оркестр чекає ще 11 концертів.

"Звертаємось до наших земляків, а також до музикантів в оркестрах в Нідерландах: якщо до вас звернуться з пропозицією купити ці інструменти, повідомте нам, будь ласка. Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію і поширення!", – підсумували в оркестрі.

Цікаво! За інформацією сайту Львівської національної флармонії, академічний симфонічний оркестр "ІNSO-Львів" заснували ще в 1998 році. Географія гастрольної діяльності оркестру включає не лише країни Європи. "ІNSO-Львів" успішто виступав на сценах Китаю, Колумбії та Єгипту.

