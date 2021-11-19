Охоронець одразу ж викликав швидку. Медики відвезли немовля до лікарні. Дівчинка була здоровою, але переохолодженою.

До теми На Львівщині новонароджену дівчинку підкинули під двері коледжу

Немовля покинули за годину після народження

Завідувачка дитячого відділення Новороздільської міської лікарні Світлана Гнатів, розповіла, що новонароджена, яку підкинули на сходи коледжу, наразі перебуває у медзакладі. Усі показники здоров'я дитини – задовільні. Вона доволі активна і має гарний апетит та сон. Загрози ані життю, ані здоров'ю немовляти немає.

Після того, як дівчинку знайшли біля коледжу, її відразу ж каретою швидкої допомоги привезли у нашу лікарню,

– зазначила лікарка.

Лікарі побачили на пуповині дитини свіжу кров. Медики припустили, що дівчинку залишили на вулиці в межах години після народження.

Дівчинку скерують у Будинок дитини

Новонароджену назвали Анею. Таке ім'я їй дав сторож, який першим знайшов дитину біля Новороздільського коледжу.

За словами Гнатів, вона наразі точно не знає, скільки часу дитина ще перебуватиме у лікарні. Однак вже готують документи, щоб перевести новонароджену в Будинок дитини №1, що у Львові.

Небайдужі жителі Нового Роздолу допомогли дитині усім, чим змогли. Дівчинка має у лікарні все необхідне – дитяче харчування, підгузки тощо.

Зауважте! Правоохоронці наразі встановлюють, хто залишив немовля на сходах Новороздільського коледжу. Вони відкрили кримінальне провадження за "залишення в небезпеці". Максимальне покарання, передбачене статтею, – до 3 років за ґратами.