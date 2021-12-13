Помер колишній головний лікар 5 лікарні Львова

Матвієв очолював 5 лікарню майже 25 років. Наразі причина його смерті – невідома.

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Помер ексочільник 5 МКЛ Львова

На 65 році життя 12 грудня помер колишній головний лікар 5 міської клінічної лікарні Львова Богдан Матвієв.

З сумом повідомляємо, що сьогодні, на 65-му році життя, перестало битися серце Богдана Матвієва. Вічна пам'ять. Нехай спочиває з миром у Бозі. Співчуваємо родині та близьким,

– мовиться у повідомленні лікарні.

Матвієв у 1980 році закінчив Львівський державний медичний інститут. Після цього він мав 2 роки інтернатури по дитячій хірургії. З 1983 до 1989 року лікар працював травматологом у 5 МКЛ Львова, а з 1989 до 1996 – в обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих у Винниках. Спершу Матвієв був там на посаді лікаря-ортопеда, а потім – заступником начальника госпіталю.

Лікар очолював 5 лікарню з 1996 до 2020 року. Після цього він працював медичним директором з організаційно-методичної роботи медзакладу.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.



Помер ексочільник 5 МКЛ Богдан Матвієв / Фото 5 міської клінічної лікарні Львова

Текст допису 5 міської клінічної лікарні Львова:

З сумом повідомляємо, що сьогодні, на 65-му році життя, перестало битися серце Богдана Матвієва.

Богдан Михайлович з 1996 до 2020 року був головним лікарем 5-ї міської клінічної лікарні міста Львова. Вічна пам'ять. Нехай спочиває з миром у Бозі. Співчуваємо родині та близьким.