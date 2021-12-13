Матвиев возглавлял 5 больницу почти 25 лет. На данный момент причина его смерти неизвестна.
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Умер экс-глава 5 ГКБ Львова
На 65 году жизни 12 декабря умер бывший главный врач 5 городской клинической больницы Львова Богдан Матвиев.
С грустью сообщаем, что сегодня, на 65-м году жизни, перестало биться сердце Богдана Матвиева. Вечная память. Пусть покоится с миром в Боге. Сочувствуем семье и близким,
– говорится в сообщении больницы.
Матвиев в 1980 году окончил Львовский государственный медицинский институт. После этого у него было 2 года интернатуры по детской хирургии. С 1983 по 1989 год врач работал травматологом в 5 ГКБ Львова, а с 1989 по 1996 – в областном госпитале ветеранов войн и репрессированных в Винниках. Сначала Матвиев был там на должности врача-ортопеда, а затем – заместителем начальника госпиталя.
Врач возглавлял 5 больницу с 1996 по 2020 год. После этого он работал медицинским директором по организационно-методической работе медучреждения.
Умер экс-глава 5 ГКБ Богдан Матвиев / Фото 5 городской клинической больницы Львова
Текст сообщения 5 городской клинической больницы Львова:
С грустью сообщаем, что сегодня, на 65-м году жизни, перестало биться сердце Богдана Матвиева.
Богдан Михайлович с 1996 по 2020 год был главным врачом 5-й городской клинической больницы города Львова. Вечная память. Пусть покоится с миром в Боге. Сочувствуем семье и близким.