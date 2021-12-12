Андрей Шкутов попал в коронавирусное отделение 8 больницы города Львова в тяжелом состоянии. Невакцинированный мужчина пытался лечиться дома, но каждый день ему становилось хуже, пока не оказался между жизнью и смертью.

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"Я сомневался в вакцине и в том, что говорили по телевизору и писали в интернете. Говорили, что всякое бывает, человек может не выдержать и 10 дней. Но прийду домой и буду призывать всех вакцинироваться", – подчеркнул Шкутов.

Медики вытащили пациента с того света – мужчина провел в больнице больше месяца. Сейчас его уже выписали домой совершенно здоровым.

Справка. За сутки 11 декабря в Украине выявили 5,3 тысяч новых больных COVID-19. К сожалению, 238 пациентов с диагностированным коронавирусом умерли. Выздоровели 11,6 тысячи инфицированных.

Пенсионеры болеют чаще всего

В стационаре уже несколько дней лечится пациентка Светлана с мужем. Она вакцинировалась от COVID-19 еще в октябре, но в ноябре все же подхватила коронавирус.

"Думаю, результат будет не хуже среднего. Надеемся, что не будет сильно плохо, поскольку мы вакцинированы. Однако все-таки заболели", – рассказала Светлана.

Во львовском отделении, как и в сотне других по всей Украине, самые частые пациенты с диагнозом COVID-19 – именно пенсионеры.

Как правило, к нам в стационар попадают люди пожилого возраста, это 70 – 80% от всех пациентов. Они имеют ряд хронических заболеваний – сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь, другие заболевания. Валентина Коваль Заведующая кардиологическим отделением 8 больницы Львова

По словам врача, людям из группы риска нужно вакцинироваться прежде всего, чтобы уберечь себя как от вируса, так и от смертельного случая.

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Рекомендации семейного врача

Это понимает, например, 64-летний пациент Николай, который пришел в 1 городскую больницу Львова сделать прививку от коронавируса. Это уже его вторая доза. Мужчина убежден, что если врачи сказали сделать прививку – нужно вакцинироваться.

Прежде чем прийти к нам на вакцинацию, пожилые люди обязательно советуются с семейным врачом, потому что возрастные заболевания никто не отменял. Мы дополнительно при осмотре меряем температуру, артериальное давление, спрашиваем об общем самочувствии и только тогда вакцинируем. Юлия Кротий Терапевт 1 городской больницы Львова

Чтобы снизить риск переболеть тяжело, попасть на искусственную вентиляцию легких или вообще умереть, медики советуют прививаться от COVID-19 всем взрослым, независимо от возраста. Для этого нужно только проконсультироваться с семейным врачом и отправиться в центр или пункт вакцинации.

Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала