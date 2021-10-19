Деньги на лечение маленькой львовянки собирают всем городом. Однако для ее спасения не хватает еще 25 000 000 гривен.
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Львовян призывают перечислить дневную зарплату на благотворительность
Городской председатель Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе 19 октября объявили Днем для Виктории.
Сегодня весь Львов перечисляет свою однодневную заработную плату для маленькой Виктории Полюги, которая болеет СМА,
– добавил мэр.
По его словам, средства работников горсовета, школ, садиков, больниц, всех коммунальных предприятий и учреждений уже собрали более 2,5 миллиона гривен.
"И это только начало дня! Знаю, что к акции присоединяются еще десятки частных учреждений. Спасибо! Львовяне, вы – крутые !!! Спасем Викторию Вместе", – подытожил Садовый.
В пресс-службе Львовского горсовета рассказали, что присоединиться к благотворительной акции просят компании, организации и учреждения, чтобы те тоже с согласия сотрудников пожертвовали зарплату за один день. Для этого нужно согласовать акцию с руководством и бухгалтерией и получить согласие работников. По словам волонтеров, это существенно повлияет на динамику сбора. Реквизиты:
- PayPal: yaroservice@gmail.com
- Приватбанк: 4731 2196 1475 0994 Полюга Назар (отец) ⠀
- Ощадбанк: 5167 8032 2632 0880 Коцовская Марьяна (мама)
- Monobank: 5375411404612058 Коцовская Марьяна (мама)
- Отримувач БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІКТОРІЯ СМА. Код отримувача: 44233657. Рахунок UA413052990000026007031019925. Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Львовяне перечисляют дневную зарплату на спасение Виктории Полюги: видео
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Кратко о болезни Виктории Полюги
- У полуторагодовалой львовянки Виктории Полюги диагностировали спинальную мышечную атрофию.
- Это редкое нервно-мышечное заболевание сопровождается потерей мотонейронов и прогрессивной атрофией мышц. Без лечения болезнь заканчивается смертью.
- Для спасения маленькой львовянки создали платформу "Миллион роз для Виктории". Там в качестве пожертвования можно приобрести несколько виртуальных цветов. Одна роза стоит всего 65 гривен.
- Жизнь девочки может спасти лишь самый дорогой в мире препарат Золгенсма. Однако ввести его необходимо до достижения ею 2 лет, иначе лекарство не подействует.
- Деньги на спасение жизни Виктории собирают всем Львовом. К примеру, в июне участники ежегодного марафона также присоединились к сбору.
- Кроме этого, во Львове организовали акцию "Цветы завянут, а жизнь расцветет". Горожан призвали не покупать букеты на День знаний, а направить деньги на благотворительность. За 2 дня львовянам удалось собрать для Виктории более 500 тысяч гривен.