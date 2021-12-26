В благотворительном фонде отчитались, что отремонтировали мебель и обустроили игровое пространство.

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Как обновили комнату

Удалось полностью обновить игровую комнату отделения гематологии и интенсивной химиотерапии. Кроме того, в отделение провели wi-fi, чтобы им могли пользоваться родители.

Для комнаты закупили машинки, лошадки, кухню, сюжетно-ролевые игры, книги и канцтовары. Дооборудовали игровой уголок в отделении неврологии. Туда приобрели большой аэрохоккей, кухню, волшебный домик, коляски.

По крайней мере до следующего Николая дети в отделениях будут обеспечены качественными экологическими игрушками и играми… И это даст возможность и в больнице создать соответствующий позитивный настрой,

– отметили в благотворительном фонде.

Обновленная игровая комната / Фото благотворительного фонда "Із янголом на плечі":

Розыгрыш 24 канала

Чтобы помочь собрать деньги для центра, сайт 24 канала провел благотворительный розыгрыш. К нему мог присоединиться каждый желающий.

Мы разыграли футболку с автографами украинских спортсменов: Жана Беленюка, Станислава Горуны, Натальи Добрынской и еще 23 известных олимпийцев, тренеров и др.; талисман Олимпийских игр в Токио, который привезла борчиха Оксана Ливач; шарф Сборной Украины.

Главный приз поехал в Киев, шарф – в Херсон, а талисман – в Харьков.

Результаты розыгрыша: