Львовяне и гости города могут присоединиться, чтобы помочь спасти жизнь малышей. Стоимость аппарата – 60 тысяч гривен. Об этом нам сообщило "Инновационное детское пространство СветЛичка".

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Портативный аппарат для ультразвуковой диагностики помогает в ранней и прицельной диагностике, в частности, патологий грудной и брюшной полости, сердца, сосудов. Его используют также для проведения региональных методов анестезии,

– делится Андрей Фуртак, врач-анестезиолог Львовской городской детской больницы на Орлика.

Андрей Фуртак также дополнил: "Метод неотложного прикроватного УЗИ сейчас широко применяют и распространяют в клиниках развитых стран. Мы мечтаем, что его можно будет использовать и во Львове для спасения тяжелобольных детей. Этот аппарат сможет помочь провести раннюю диагностику и спасти жизнь детям".

Ярмарка

Гостей мероприятия ждет ярмарка, где они смогут приобрести разнообразные эксклюзивные, интересные и полезные вещи по специальным ценам:

ожерелье от известной певицы Соломии Чубай;

книгу с автографом владыки Бориса Гудзяка;

бананки и рюкзаки от IT-компании;

лот на звукозапись в Jazz School Lviv;

ночь в одном из уникальных львовских отелей

и тому подобное.

А еще на "Гаражной распродаже" родители смогут купить новый самокат ребенку, а также существенно обновить свой гардероб! Вас также ждет много не менее интересных лотов, которые собственными руками изготовили дети.

Развлекательная программа

Кроме того, наставницы из "СветЛички" подготовили интересную развлекательную программу для всех деток, которые посетят ярмарку:

мастерки;

игры;

танцы;

новые знакомства.

Также во время ярмарки будут угощать вкусностями такие компании как:

"Сова – блюда на мангале";

"!FEST кейтеринг";

"Крымская перепичка".

Также состоится показ мод от дизайнера Оксаны Сокол.

Дети приглашают на "Гаражную распродажу" / Фото "Инновационного детского пространства СветЛичка"

Цель "Гаражной распродажи" от "СветЛички"

Именно поэтому родители, дети и друзья "СветЛички" объединились ради общей и благородной цели – рассказать и показать детям, что такое благотворительность и как каждый, прилагая усилия, может творить добро, делясь собственными вещами, делая экообмен детским транспортом, игрушками, или вытащив из своего сундука уникальные сокровища. Под лозунгом распродажи "Дети – детям" и "Сеем добро вместе" к участию в благотворительной инициативе уже удалось привлечь немало людей. Организаторы надеются, что многие львовяне посетят мероприятие и сделают свой вклад в приобретение такого нужного портативного аппарата.

Что вдохновило на создание "Гаражной распродажи" от "СветЛички"

Идея сделать "Гаражную распродажу" от "СветЛички" возникла после Рождества, когда мы колядовали с нашим вертепом и собрали средства на лечение девочке, которая тогда лежала в больнице, а ее семья нуждалась в финансовой помощи", – делится Наталья Смуток, инициатор мероприятия, основательница "Инновационного детского пространства СветЛичка".

Это невероятный дар – творить общее добро ради спасения жизни. Имеем веру, что маленькими шагами и ежедневными нашими действиями мы понемногу меняем мир к лучшему,

– дополняет Наталья Смуток.

Вход на "Гаражную распродажу" свободный.