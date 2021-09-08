В общем с начала пандемии коронавирус обнаружили у более чем 140 тысяч жителей Львовщины. Из них 3 738 случаев были летальными.

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У двоих детей подозревают штамм Дельта

Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко рассказала, что на Львовщине инфицирование штаммом Дельта подозревают у еще 30 человек, среди которых – двое детей. Образцы их тестов направили на исследование в Центр общественного здоровья Минздрава в Киев. Она отметила, что ранее этот штамм обнаружили у 24 жителей области.

Наличие Дельта-штамма на Львовщине ранее подтвердили у 24-х человек, один из которых, 36-летний мужчина, умер, потому что поздно обратился за медицинской помощью. Пациент не был вакцинирован,

– заметила Иванченко.

Врач добавила, что среди тех, кто умер или находится в реанимационных отделениях, нет привитых против коронавируса. Любая вакцина защищает от летальных исходов и тяжелого течения болезни.

Иванченко отметила, что при малейших признаках ОРВИ необходимо обратиться к семейному врачу и сдать ПЦР-тест. Это важно, так как контактные лица должны оставаться дома и тоже обследоваться.

Заметьте! Американский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал 2 исследования о том, как Дельта влияет на заболеваемость COVID-19 среди детей и как тяжело протекает у них эта инфекция. Так, за июнь – август число госпитализаций детей и подростков увеличилось в 5 раз. В свою очередь, непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала