Женщине нужно было провести крайне сложную и рискованную операцию. Львовским врачам удалось спасти пациентке жизнь.

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У женщины диагностировали редкое заболевание

К специалистам Центра сердца и сосудов обратилась 38-летняя жительница Ровенской области. Два месяца назад женщине диагностировали тромбоз глубоких вен правой нижней конечности, который вызвал образование в паховой области. Новообразование обнаружили во время диагностической лапароскопии. Оно плотно срасталось с бедренными сосудами.

Тогда медики обследовали пациентку методом МРТ. После этого у врачей возникло подозрение на редкое заболевание – кисту канала Нука. После повторного осмотра уже во Львове медики отделения сосудистой хирургии расценили творение не как кисту канала Нука, а как крайне редкую адвентиционную кисту бедренной вены. Она развилась из стенки самого сосуда

Согласно международным научным трудам, за последние 70 лет во всем мире зафиксировали лишь 20 случаев этого заболевания. Львовским сосудистым хирургам пришлось столкнуться с еще одним.



У пациентки диагностировали редкую кисту / Фото КБСМП

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Женщине провели рискованную операцию

Пациентке необходимо было как можно скорее провести операцию. Однако она была крайне сложной и рискованной из-за плотности соединения стенки кисты и бедренной вены. Вмешательство требовало ювелирной точности движений, иначе можно было повредить сосуд.

Хирурги решили бороться за здоровье и жизнь молодой женщины и провели операцию. Послеоперационный период прошел без осложнений,

– рассказали в больнице.

Сейчас пациентку еще ждут плановые осмотры, чтобы оценить отдаленные результаты операции. Женщина уже вернулась домой на Ровенщину.

Обратите внимание! Специалисты отделения сосудистой хирургии Центра сердца и сосудов оказывают квалифицированную помощь при всем спектре сосудистых заболеваний. В частности, при новообразованиях, поражающих магистральные сосуды и врожденные артериовенозные мальформации.



Женщине провели сложную операцию / Фото КБСМП



Пациентка вернулась домой / Фото КБСМП