К счастью, инцидент обошелся без погибших. В настоящее время медики борются за жизнь пострадавших.

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Семья отравилась угарным газом

В 22:05 в селе Ходовичи Стрыйского района угарным газом отравились три человека. Случай произошел в частном жилом доме по улице Шевченко.

Среди пострадавших был 2-летний ребенок. Состояние семьи – средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в Стрыйскую центральную районную больницу.

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Как уберечься от отравления угарным газом

Чтобы не отравиться угарным газом, в помещениях, где есть отопительные приборы, необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Он должен поступать через окно, двери и вентиляционный канал с хорошей тягой. Кроме того, канал должен быть постоянно чистым, чтобы отходящие газы выходили в атмосферу без помех.

В комнатах, где есть приборы с дымоотводом продуктов сгорания в трубы (газовые котлы, колонки и т.п.), вентиляционный канал также должен быть всегда чистым. Кроме того, там ни в коем случае нельзя устанавливать электрические вентиляторы. Если хоть одного из этих правил не соблюдается, то в комнате начинает образовываться угарный газ.

При любом несчастном случае, связанном с использованием газа (взрыв, пожар, отравление), следует позвонить по телефону в одну из городских служб:

скорая помощь – 103;

пожарная – 101;

газовая – 104;

полиция – 102.

Любая из этих служб сообщит всем остальным и они вместе прибудут на место происшествия.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео