На щастя, інцидент обійшовся без загиблих. Наразі медики борються за життя потерпілих.

До теми Неподалік Львова 2 дитини отруїлися чадним газом: немовля потрапило у лікарню

Родина отруїлася чадним газом

О 22:05 у селі Ходовичі Стрийського району чадним газом отруїлися троє людей. Випадок трапився у приватному житловому будинку на вулиці Шевченка.

Серед постраждалих була 2-річна дитина. Стан родини – середнього ступеня важкості. Потерпілих госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню.



Як користуватись газом у побуті / Інфографіка ЛМР

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Як вберегтися від отруєння чадним газом

Щоб не отруїтися чадним газом, у приміщеннях, де є опалювальні прилади, потрібно забезпечити постійний приплив свіжого повітря. Воно повинне надходити через вікно, двері та вентиляційний канал з хорошою тягою. Окрім цього, канал повинен бути постійно прочищеним, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу без перешкод.

У кімнатах, де є прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин (газові котли, колонки тощо), вентиляційний канал також повинен бути завжди чистим. Окрім цього, там в жодному разі не можна встановлювати електричні вентилятори. Якщо хоч одного з цих правил не дотримуються, то в кімнаті починає утворюватися чадний газ.

При будь-якому нещасному випадку, пов'язаному із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб:

швидку допомогу – 103;

пожежну – 101;

газову – 104;

поліцію – 102.

Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони разом прибудуть на місце події.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео