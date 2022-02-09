Девочка приехала во Львов из Прикарпатья. Она мечтает стать балериной, однако сердечный изъян мешал ей танцевать. Более того, угрожал жизни ребенка.

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Девочка имела 4 порока сердца

Врачи рассказали, что у 7-летней пациентки диагностировали Тетрада Фалло. В сердце девочки было сразу 4 порока – суженный клапан легочной артерии, смещенная аорта, гипертрофированный правый желудочек и дырочка между правым и левым желудочками, через которую смешивается кровь.

Половина из детей, рожденных с Тетрада Фалло, не доживают и до 5 лет. Все потому, что порок иногда поздно себя проявляет, это и есть то время, когда своевременная диагностика может быть решающей,

– отметили в больнице.

Болезнь у девочки обнаружили во время УЗИ, которое проводили ее беременной матери. После рождения к сердечным порокам добавились патология почек, мочевого пузыря и кишечная непроходимость, которую устранили благодаря операции на второй день жизни ребенка.

"Починить сердце тогда помешали проблемы с почками: у Ани диагностировали инфекцию. Все 7 лет девчонка жила с больным сердцем. Пока другие детки беззаботно играли, она пила лекарства", – добавили врачи.



У девочки были 4 врожденные пороки сердца / Фото первого ТМО Львова

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Ребенку провели операцию на сердце

Девочка не имела сил бегать, ведь быстро уставала. В то же время болезнь замедляла рост ребенка – в своем возрасте она весила всего 17 килограммов. Кроме этого, сердечный изъян не позволял девочке танцевать и угрожал ее жизни.

Как только родители ребенка узнали о приезде во Львов благотворительной миссии США Novic Cardiac Alliance, сразу же обратились за помощью. Американские коллеги совместно с кардиохирургами Детской больницы Первого медобъединения Львова разработали для нее комплексную программу лечения. Сначала в течение 2 недель медики стабилизировали функцию почек, а впоследствии – прооперировали сердце.

"Вмешательство прошло успешно. Изъян сердца удалось полностью устранить. Аня стала одной из 15 детей, которых прооперировали в рамках второй во Львове миссии Novic Cardiac Alliance", – отметили врачи.

Девочка уже готовится ехать домой. Она пообещала, что обязательно запишется на танцевальный кружок, когда врачи позволят ей это сделать.



Девочка вскоре будет дома / Фото первого ТМО Львова