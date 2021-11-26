Пациентку уже выписали из медучреждения. Операцию провели медики Клинической больницы Львовской железной дороги.

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Врачи спасли женщину с редкой беременностью

Заведующая гинекологическим отделением больницы Людмила Ткачук рассказала, что за более чем 20 лет в гинекологии она впервые столкнулась с яичниковой беременностью.

Редкий случай! Работаем в гинекологии более 20 лет, а такое видим впервые! Раз на 10 тысяч встречается яичниковая беременность. Это когда плодное яйцо не имплантировалось (прикрепилось) в матку, а осталось в яичнике,

– заметила врач.

Она отметила, что поставить этот диагноз можно только на экспертном ультразвуковом аппарате, ведь такая беременность, как и обычная маточная, имеют одинаковые симптомы – задержку месячных, изменение вкусовых и обонятельных ощущений, тошноту и т.д.

"Только окончание данной беременности – не радостное событие, а угроза жизни женщины! Такая беременность, как правило, прерывается до 6 – 7 недель и сопровождается разрывом яичника и массивным кровотечением с геморрагическим шоком", – добавила Ткачук.

Врач рассказала, что пациентка "родилась в рубашке", потому что через несколько часов ее яичник мог бы разорваться. Женщину просто не успели бы довезти из района в больницу.

Благодаря правильному диагнозу, который увидели во время УЗИ, медики успешно прооперировали пациентку. Операция проходила лапароскопически – без кровопотери и разрезов. На 2 сутки женщину выписали из больницы. Ее жизни ничего не угрожает.



У женщины была яичниковая беременность / Фото Людмилы Ткачук

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Текст сообщения Людмилы Ткачук:

Редкий случай! Работаем в гинекологии более 20 лет, а такое видим впервые! 1 раз на 10 тысяч встречается яичниковая беременность (когда плодное яйцо не имплантировалось (прикрепилось) в матку, а осталось в яичнике (интрафоликулярная форма). Поставить этот диагноз можно только на экспертном ультразвуковом аппарате, так как такая беременность, как и нормальная маточная, имеют одинаковые) симптомы (задержка месячных, изменение вкусовых и обонятельных ощущений, тошнота и др.) Только окончание данной беременности не радостное событие, а угроза жизни женщины!

Такая беременность, как правило, прерывается до 6-7 недель и сопровождается разрывом яичника и массивным кровотечением с геморрагическим шоком. Нашей пациентке повезло! Она родилась в рубашке, потому что несколько часов и яичник мог бы разорваться, женщину могли бы не успеть довезти в больницу из района. Благодаря своевременно поставленному диагнозу на УЗИ, мы успешно прооперировали женщину лапароскопически (хирургия одного дня) без кровопотери и разрезов, на 2 сутки счастливая женщина пошла домой. Желаем всем, кто хочет беременеть, удачи, а гинекологи железнодорожной больницы всегда готовы обследовать, лечить, оперировать, сопровождать всю беременность!