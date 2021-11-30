Выбрасывать в мусорник или канализацию ненужное содержимое вашей аптечки – вредно. Более того, даже опасно.

К теме Выбросить или слить в унитаз: как правильно утилизировать лекарства

Среди горожан начался спрос на услугу

Фармацевты заверили, что люди интересуются услугой. Немало людей, которые только в прошлый день узнали, уже приходят и приносит просроченные лекарства или то, что они уже не используют.

Кое-кто сам читает, а другие задают вопрос, и мы уже информируем, что именно там должно быть,

– подчеркнула работница аптеки.

Подобной инициативы в Украине нет. Львовяне об утилизации просроченных лекарств узнают в сети. Некоторые накануне даже делают целую ревизию в своей аптечке. То, что находят дома, приносят в поликлинику, где установили специальный контейнер.

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"Оно все вышло из срока годности, и решила это выбросить. Здесь есть горчичники. Это что-то вроде горчичников, которые греют руки. Я купила когда-то на Майдане. Не использовала. Оно еще с 2014 года лежит. Также мази, которые уже просрочены на год", – вспомнила жительница Львова.

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Локации для правильной утилизации

В общем в городе теперь есть 6 стационарных точек. Еще препараты будут собирать и 2 экобуса. На утилизацию можно приносить даже пустые блистеры – без таблеток.

Самая большая опасность исходит именно от антибиотиков. Когда они попадают в окружающую среду, то способствуют появлению резистентных бактерий. Бактерий, которые учатся сосуществовать с антибиотиками и потом этими препаратами просто не лечатся. Те инфекции, которые раньше были излечимыми и контролируемыми, теперь становятся опасными и даже смертельными. Евгения Девяткова Проектный менеджер Zero Waste Lviv

Еще, кроме антибиотиков, правильно утилизировать нужно антидепрессанты, а также такие препараты как:

противогрибковые;

гормональные;

противовирусные;

противовоспалительные.

Обратите внимание! Указанные категории лекарств могут быть опасными для людей, животных и их категорически нельзя выбрасывать на свалку или сливать в канализацию.

Медпроект продлится 2 недели

После сбора лекарство сожгут при высоких температурах. А вот фитопрепараты или витамины угрозы не несут. Такую экоинициативу общественности поддержала финансами и власть города.

Из городского бюджета – это 50 тысяч гривен. В течение месяца мы хотим увидеть, что люди сдадут большое количество медикаментов, и на это действует запрос. Позже нам будет легче аргументировать в бюджете города для чего распространять эту практику. Александра Сладкова Начальница управления экологии Львова

Проект пилотный. Он продлится 2 недели. Организаторы надеются, что он приживется и приучит горожан правильно утилизировать лекарства. А значит – и очистить экологию.