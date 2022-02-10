Правоохранители поймали нарушителя 9 февраля вечером на улице Бориславской в ​​Дрогобыче. Мужчина вел себя подозрительно и попытался избежать встречи с патрулем.

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Дрогобычанина задержали

Во время общения с 39-летним мужчиной патрульные обнаружили у мужчины пистолет и патроны. Внутри обнаружили пакетик с белым веществом.

На место вызвали следователей, которые изъяли оружие и наркотики и направили на экспертизу. По факту незаконного хранения пистолета и запрещенных средств возбуждено уголовное производство.

Жителю райцентра на Львовщине грозит до 7 лет за решеткой. Досудебное расследование продолжается.

Инцидент в Одессе

Трагический случай, связанный с оружием, произошел 7 февраля в Одессе. Иностранка застрелила прохожего во время ссоры.

Известно, что в 3 часа ночи между женщиной и двумя молодыми людьми на улице Чернышевского произошел конфликт. Иностранка вытащила "Флобера" и выстрелила в грудь 21-летнему мужчине, умершему на месте.

Злоумышленница спряталась в одном из магазинов, где его и задержали. Даже если это была самооборона, женщине грозит наказание за убийство.

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