Инцидент произошел на улице Сопилки. Причину отравления устанавливают.

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Угарным газом отравились мама и 3 ребенка

Примерно в 19:30 в Винниках в частном доме на улице Сопилки угарным газом отравились 4 человека, среди которых были трое детей в возрасте 9, 13 и 15 лет. Их в состоянии легкой степени тяжести отвезли во львовские медучреждения.

По информации ZAXID.NET, пострадали мама и трое ее детей – две девочки и мальчик. Работники аварийной бригады Львовгаза остановили подачу газа в дом. Сейчас специалисты устанавливают причину отравления.



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Как уберечься от отравления угарным газом

Чтобы избежать отравления угарным газом, помещение, где есть отопительные приборы, должно иметь постоянный приток свежего воздуха. Он должен поступать через окно, дверь и вентиляционный канал с хорошей тягой. Кроме этого, канал должен быть постоянно прочищенным, чтобы отработанные газы выходили в атмосферу.

В комнатах, где установлены приборы с дымоотводом продуктов сгорания в дымоход (котлы, колонки и т. п.), канал тоже должен быть всегда чистым. Кроме этого, там ни в коем случае нельзя размещать электрические вентиляторы. Если хоть одно из этих правил не соблюдается, то в комнате начинает образовываться угарный газ.

При любом несчастном случае, связанном с использованием газа (взрыв, пожар, отравление), следует позвонить в одну из городских служб:

скорую помощь – 103;

пожарная – 101;

газовую – 104;

полицию – 102.

Любая из этих служб уведомит остальных, и они вместе прибудут на место происшествия.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео