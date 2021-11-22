Інцидент трапився на вулиці Сопілки. Причину отруєння встановлюють.

До теми За добу 6 львів'ян отруїлись чадним газом: серед постраждалих є діти

Чадним газом отруїлися мама та 3 дитини

Приблизно о 19:30 у Винниках в приватному будинку на вулиці Сопілки чадним газом отруїлись 4 людини, серед яких були троє дітей віком 9, 13 та 15 років. Їх у стані легкого ступеня важкості відвезли до львівських медзакладів.

За інформацією ZAXID.NET, постраждали мама та троє її дітей – двоє дівчат і хлопчик. Працівники аварійної бригади Львівгазу припинили подачу газу до будинку. Наразі фахівці встановлюють причину отруєння.



Як користуватись газом у побуті / Інфографіка ЛМР

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Як вберегтися від отруєння чадним газом

Щоб уникнути отруєння чадним газом, приміщення, де є опалювальні прилади, повинне мати постійний приплив свіжого повітря. Воно має надходити через вікно, двері та вентиляційний канал з хорошою тягою. Окрім цього, канал повинен бути постійно прочищеним, щоб відпрацьовані гази виходили в атмосферу.

У кімнатах, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин (газові котли, колонки тощо), канал також повинен бути завжди чистим. Окрім цього, там в жодному разі не можна розміщувати електричні вентилятори. Якщо хоч одного з цих правил не дотримуються, то в кімнаті починає утворюватися чадний газ.

При будь-якому нещасному випадку, пов'язаному із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб:

швидку допомогу – 103;

пожежну – 101;

газову – 104;

поліцію – 102.

Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони разом прибудуть на місце події.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео