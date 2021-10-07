Возле люка стоял дорожный конус. Однако ограничительных лент почему-то не было.

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Львовянка провалилась в открытый канализационный люк

Инцидент произошел примерно в 12:00 возле дома №9 на улице Шевченко. Девушка работает там во "Львовских круассанах". Она вышла с работы и по привычке посмотрела, закрыты ли двери. Львовянка не заметила открытый канализационный люк, поэтому провалилась в него.

На видео, которое обнародовали в сети, видно, что в люке проводили ремонтные работы. Его крышка лежала на тротуаре, а рядом с ней стоял строительный конус. Ограждающей ленты не было.

Когда львовянка провалилась, рядом с ней проходила девушка. Она, растерялась и, вместо того, чтобы помочь пострадавшей выбраться, подала ей сумочку.

Смотрите видео, как девушка провалилась в люк:

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Львовянка упала прямо на работника

Девушка рассказала, что выйдя из заведения, в котором работает, совсем не заметила открытого люка.

Как я сориентировалась ухватиться руками за тротуар, сама не знаю. Вниз не полетела, потому что внутри был работник. Я, по сути, ногами упала на него,

– заметила пострадавшая.

Львовянка находилась в состоянии шока, поэтому не могла произнести ни слова. Она поднялась и едва шла из-за сильной боли в ноге.

"Все джинсы были в крови. Я вернулась на работу. Надо было что-то делать, потому что на ноге была открытая рана. Знакомый подвез меня в аптеку. С работы меня отпустили, и я поехала домой", – добавила девушка.

Дома она обработала рану. В результате падения девушка сильно ударилась бедром. Сейчас у пострадавшей гематомы.

"Счастье, что удержалась и не разбила себе лицо. Рану я обработала и заклеила. Сегодня уже вышла на работу", – отметила пострадавшая.

Девушка добавила, что если бы в люк провалился ребенок, последствия были бы ужасны. Она хочет, чтобы виновные ответили за этот инцидент. По словам пострадавшей, если этого не произойдет, то ремонтные работы и в дальнейшем так будут проводить.