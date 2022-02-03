Конфеты экспортировали в Литву. Сейчас их должны немедленно изъять из продажи.

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В конфетах обнаружили превышение трансжиров

В Главное управление Госпродпотребслужбы во Львовской области 24 января поступило сообщение системы быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов (RASFF). В конфетах ООО "Августино" обнаружили слишком высокое содержание трансжирных кислот.

Предприятие расположено на улице Шевченко во Львове. Конфеты экспортировали литовскому оптовику UAB Baltic Merlangus. Сейчас их требуют немедленного изъять из обращения. После этого продавцы должны письменного проинформировать компетентный орган в срок не более чем 2 рабочих дня.

Потребителей в случае обнаружения этих конфет в продаже просьба звонить в ГУ Госпродпотребслужбы Львовщины по телефону 032 2526929. Также можно очно обратиться в территориальные управления и отделы.

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Чем опасны трансжиры

Употреблять пищу с превышенным содержанием трансжиров – нездорово. Ведь из-за накопления и отложения жира в кровеносных сосудах и мембранах они могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Первой страной, законодательно ограничившей максимальное содержание искусственно произведенных трансжирных кислот в продуктах до 2 %, является Дания. Это случилось еще в 2004 году. Трансизомеры жирных кислот могут спровоцировать многие заболевания:

развитие диабета;

нарушение обмена простагландинов;

снижение иммунитета;

рождение детей с малым весом;

снижение функций тестостерона;

нарушение работы некоторых ферментов;

повышение уровня холестерина;

возникновение злокачественных опухолей.

Кроме ишемической болезни сердца, трансжиры способны влиять на развитие ожирения, сахарного диабета, печеночной недостаточности, рака, болезни Альцгеймера, депрессии и женского бесплодия.