Цукерки експортували до Литви. Наразі їх повинні негайно вилучити з продажу.
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У цукерках виявили перевищення трансжирів
До Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області 24 січня надійшло повідомлення Системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF). У цукерках ТОВ "Августіно" виявили занадто високий вміст трансжирних кислот.
Підприємство розташоване на вулиці Шевченка у Львові. Цукерки експортували литовському гуртовику UAB Baltic Merlangus. Наразі їх вимагають негайного вилучити з обігу. Після цього продавці повинні письмового проінформувати компетентний орган у термін не більше ніж 2 робочі дні.
Споживачів у випадку виявлення цих цукерок в продажі просять телефонувати у ГУ Держпродспоживслужби Львівщини за телефоном 032 2526929. Також можна очно звернутися у територіальні управління та відділи.
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Чим небезпечні трансжири
Вживати їжу з перевищеним вмістом трансжирів – нездорово. Адже через накопичення і відкладення жиру в кровоносних судинах і мембранах вони можуть призвести до серцево-судинних захворювань.
Першою країною, яка законодавчо обмежила максимальний вміст штучно вироблених трансжирних кислот в продуктах до 2 %, є Данія. Це трапилося ще у 2004 році. Трансізомери жирних кислот можуть спровокувати багато захворювань:
- розвиток діабету;
- порушення обміну простагландинів;
- зниження імунітету;
- народження дітей із малою вагою;
- зниження функцій тестостерону;
- порушення роботи деяких ферментів;
- підвищення рівня холестерину;
- виникнення злоякісних пухлин.
Окрім ішемічної хвороби серця, трансжири здатні впливати на розвиток ожиріння, цукрового діабету, печінкової недостатності, раку, хвороби Альцгеймера, депресії та жіночого безпліддя.