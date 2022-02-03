Цукерки експортували до Литви. Наразі їх повинні негайно вилучити з продажу.

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У цукерках виявили перевищення трансжирів

До Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області 24 січня надійшло повідомлення Системи швидкого реагування харчових продуктів та кормів (RASFF). У цукерках ТОВ "Августіно" виявили занадто високий вміст трансжирних кислот.

Підприємство розташоване на вулиці Шевченка у Львові. Цукерки експортували литовському гуртовику UAB Baltic Merlangus. Наразі їх вимагають негайного вилучити з обігу. Після цього продавці повинні письмового проінформувати компетентний орган у термін не більше ніж 2 робочі дні.

Споживачів у випадку виявлення цих цукерок в продажі просять телефонувати у ГУ Держпродспоживслужби Львівщини за телефоном 032 2526929. Також можна очно звернутися у територіальні управління та відділи.

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Чим небезпечні трансжири

Вживати їжу з перевищеним вмістом трансжирів – нездорово. Адже через накопичення і відкладення жиру в кровоносних судинах і мембранах вони можуть призвести до серцево-судинних захворювань.

Першою країною, яка законодавчо обмежила максимальний вміст штучно вироблених трансжирних кислот в продуктах до 2 %, є Данія. Це трапилося ще у 2004 році. Трансізомери жирних кислот можуть спровокувати багато захворювань:

розвиток діабету;

порушення обміну простагландинів;

зниження імунітету;

народження дітей із малою вагою;

зниження функцій тестостерону;

порушення роботи деяких ферментів;

підвищення рівня холестерину;

виникнення злоякісних пухлин.

Окрім ішемічної хвороби серця, трансжири здатні впливати на розвиток ожиріння, цукрового діабету, печінкової недостатності, раку, хвороби Альцгеймера, депресії та жіночого безпліддя.