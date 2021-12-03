Патрульные остановили автомобиль Липского 15 апреля в Дублянах. У него были признаки наркотического опьянения.

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У Липского были признаки наркотического опьянения

В постановлении суда говорится, что ночью 15 апреля автомобиль Владимира Липского Renault Scénic остановили на улице Шевченко в Дублянах. Полицейские подозревали, что мужчина находился под действием наркотиков. У него дрожали пальцы на руках, зрачки не реагировали на свет, а поведение не отвечало обстоятельствам. Мужчина отказался пройти проверку в медучреждении, поэтому на него составили протокол о нетрезвом вождении.

Во время судебного заседания Липский не признал свою вину. Он подтвердил, что в ту ночь его остановили полицейские. Причиной было то, что мужчина ехал с выключенным дальним светом фар. Дрожание пальцев подсудимый назвал профессиональным, ведь он занимается боксом.

Он добавил, что патрульные предложили пройти проверку на состояние опьянения в медучреждении по улице Кульпарковской во Львове. Липский сначала просил пройти экспертизу в ближайшем медучреждении, так как он не понимал "зачем ехать так далеко". Однако после 40 минут разговора со стражами порядка он отказался ехать на проверку во Львов.

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Мужчину оштрафовали

В протоколе Липский отметил, что в тот день употреблял успокаивающий препарат "Бифрен". Его адвокат просил суд закрыть производство по делу из-за отсутствия админправонарушения.

Однако судья Жовковского райсуда Марьяна Олещук, исследовав материалы дела, в частности, видео с нагрудных камер патрульных, и протокол, признала Липского виновным в нетрезвом вождении.

Мужчину оштрафовали на 17 тысяч гривен с лишением права управлять транспортными средствами в течение года. По украинскому законодательству это постановление еще можно обжаловать в апелляции.

Интересно! Липский был президентом федерации бокса Львова с 2013 по 2019 год. После избрания на этот пост Андрея Котельника он стал первым вице-президентом.