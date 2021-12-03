Патрульні зупинили авто Липського 15 квітня у Дублянах. У нього були ознаки наркотичного сп'яніння.

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У Липського були ознаки наркотичного сп'яніння

У постанові суду мовиться, що вночі 15 квітня автівку Володимира Липського Renault Scénic зупинили на вулиці Шевченка у Дублянах. Поліцейські запідозрили, що чоловік перебував під дією наркотиків. У нього тремтіли пальці на руках, зіниці не реагували на світло, а поведінка не відповідала обставинам. Чоловік відмовився пройти перевірку в медзакладі, тож на нього склали протокол про нетверезе водіння.

Під час судового засідання Липський не визнав своєї провини. Він підтвердив, що тієї ночі його зупинили поліцейські. Причиною було те, що чоловік їхав із вимкненим дальнім світлом фар. Тремтіння пальців підсудний назвав професійним, адже він займається боксом.

Він додав, що патрульні запропонували пройти перевірку на стан сп'яніння у медзакладі на вулиці Кульпарківській у Львові. Липський спершу просив пройти експертизу в ближчому медзакладі, позаяк він не розумів "для чого їхати так далеко". Однак після 40 хвилин розмови з правоохоронцями він відмовився їхати на перевірку до Львова.

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Чоловіка оштрафували

У протоколі Липський зазначив, що у той день вживав заспокійливий препарат "Біфрен". Його адвокат просив суд закрити провадження у справі через відсутність адмінправопорушення.

Однак суддя Жовківського райсуду Мар'яна Олещук, дослідивши матеріали справи, зокрема відео з нагрудних камер патрульних та протокол, визнала Липського винним у нетверезому водінні.

Чоловіка оштрафували на 17 тисяч гривень з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року. За українським законодавством, цю постанову ще можна оскаржити в апеляції.

Цікаво! Липський був президентом федерації боксу Львова з 2013 до 2019 року. Після обрання на цю посаду Андрія Котельника він став першим віцепрезидентом.