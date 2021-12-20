Жінка прилетіла з Єгипту. Інформацію про інцидент передали правоохоронцям.

До теми В аеропорту "Львів" житель США намагався обдурити митників

В багажі українки знайшли заборонені ліки

У міжнародний аеропорт "Львів" 18 грудня рейсом із Шарм-ель-Шейха прибула 33-річна українка. Щоб пройти митний контроль, вона обрала смугу "зелений коридор".

Під час огляду речей пасажирки митники, прикордонники та співробітники СБУ знайшли ліки – 240 таблеток та 620 грамів суспензії. Вони містять складники, обіг яких в Україні обмежено.

Препарати входять до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Тож митники скерували інформацію про цей інцидент в поліцію. Усі ліки вилучили. Наразі правоохоронці проводять розслідування.



В речах українки знайшли заборонені ліки / Фото Львівської митниці

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