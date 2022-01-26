Впав з мосту під потяг: друзі загиблого львів'янина долучились до купівлі обладнання в лікарню

Вартість обладнання – понад 300 тисяч гривень. Його вже привезли у Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр.
До теми Помер 31-річний львів'янин, який впав з моста і потрапив під потяг
Друзі Геннадія Нечая допомогли купити обладнання в лікарню
Львів'янин Геннадій Нечай помер 12 жовтня у лікарні. Він отримав надзвичайно важкі травми після падіння з мосту. Його друзі організували грошовий збір на порятунок товариша.
У пам'ять про львів'янина вони вирішили скерувати усі зібрані кошти на купівлю сучасного електрокоагуляційного обладнання для операційної Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Електричний хірургічний ніж BOWA ARC 250 з набором інструментів та аксесуарів багаторазового використання вже прибули у медзаклад.
Для нас було дуже важливо, щоб ці кошти пішли туди, де зможуть принести найбільшу користь. Так, як Гена дуже любив допомагати людям і завжди був підтримкою для всіх нас. Думаємо, що він оцінив би наш вчинок і зрадів тому, що ми допомогли багатьом діткам, яким потрібно провести операції,
– розповіли друзі Геннадія Андрій Шмідт та Соломія Масюк.
Загальна вартість обладнання становить 324 тисячі гривень. 215 тисяч гривень передали друзі Геннадія Нечая, а решту коштів – Благодійний фонд "Крила надії". У Центрі вже є один такий електроніж. Однак тепер їх буде два.
"Нині жодна операція не проводиться без електрокоагуляційного обладнання, який контролює кровотечу під час операційного втручання. Тому поява в Центрі другого такого обладнання збільшує наші можливості, дозволяє одночасно рятувати відразу двох пацієнтів", – зазначив завідувач хірургічного відділення Богдан Романишин.
Гроші на порятунок Геннадія Нечая скерували на купівлю обладнання / Фото ЗУСДМЦ
Львів'янин впав з моста: коротко
- Геннадій Нечай 2 жовтня приблизно о 5:30 повертався велосипедом з роботи. Він завжди їхав додому однією і тією ж дорогою – через міст на вулиці Княгині Ольги, який пролягає над залізницею.
- Чоловік впав з мосту за незрозумілих обставин. Потім він потрапив під потяг.
- За словами машиніста, він побачив людину, яка лежала на колії. Чоловік намагався загальмувати, однак відстань була занадто короткою.
- Внаслідок інциденту Геннадій вижив, однак отримав дуже важкі травми. Він перебував у реанімації 8-ї лікарні.
- Медики діагностували у львів'янина перелом основи черепа, розтрощений таз та забій легень. Окрім цього, йому довелося ампутувати праву руку. Геннадій перебував у комі.
- Лікарі намагались врятувати життя пацієнта. Своєю чергою, друзі львів'янина оголосили грошовий збір, адже в нього не було родини.
- На фото з місця інциденту видно, що огорожі на мості не було. Однак керівник району Ігор Савка переконував, що на краях переправи ремонтники натягнули обмежувальну стрічку.