Стоимость оборудования – более 300 тысяч гривен. Его уже привезли в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр.
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Друзья Геннадия Нечая помогли купить оборудование в больницу
Львовянин Геннадий Нечай умер 12 октября в больнице. Он получил чрезвычайно тяжелые травмы после падения с моста. Его друзья организовали денежный сбор на спасение товарища.
В память о львовянине они решили направить все собранные средства на покупку современного электрокоагуляционного оборудования для операционной Западноукраинского специализированного детского медицинского центра. Электрический хирургический нож BOWA ARC 250 с набором инструментов и аксессуаров многоразового использования уже прибыли в медучреждение.
Для нас было очень важно, чтобы эти средства пошли туда, где смогут принести наибольшую пользу. Поскольку Гена очень любил помогать людям и всегда был поддержкой для всех нас. Думаем, что он оценил бы наш поступок и обрадовался тому, что мы помогли многим деткам, которым нужно провести операции,
– рассказали друзья Геннадия Андрей Шмидт и Соломия Масюк.
Общая стоимость оборудования составляет 324 тысячи гривен. 215 тысяч гривен передали друзья Геннадия Нечая, а остальные средства – благотворительный фонд "Крылья надежды". В Центре уже есть один такой электронож. Однако теперь их будет два.
"Сейчас ни одна операция не проводится без электрокоагуляционного оборудования, которое контролирует кровотечение во время операционного вмешательства. Поэтому появление в центре второго такого оборудования увеличивает наши возможности, позволяет одновременно спасать сразу двух пациентов", – отметил заведующий хирургического отделения Богдан Романишин.
Деньги на спасение Геннадия Нечая направили на покупку оборудования / Фото ЗУСДМЦ
Львовянин упал с моста: коротко
- Геннадий Нечай 2 октября примерно в 5:30 возвращался на велосипеде с работы. Он всегда ехал домой одной и той же дорогой – через мост на улице Княгини Ольги, который пролегает над железной дорогой.
- Мужчина упал с моста при непонятных обстоятельствах. Потом он попал под поезд.
- По словам машиниста, он увидел человека, который лежал на колее. Мужчина пытался затормозить, однако расстояние было слишком коротким.
- В результате инцидента Геннадий выжил, однако получил очень тяжелые травмы. Он находился в реанимации 8-й больницы.
- Медики диагностировали у львовянина перелом основания черепа, разбитый таз и ушиб легких. Кроме этого, ему пришлось ампутировать правую руку. Геннадий находился в коме.
- Врачи пытались спасти жизнь пациента. В свою очередь, друзья львовянина объявили денежный сбор, ведь у него не было семьи.
- На фото с места инцидента видно, что ограждения на мосту не было. Однако руководитель района Игорь Савка убеждал, что на краях переправы ремонтники натянули ограничительную ленту.