Львів у червоній зоні

Високі показники захворюваності дають підстави державній комісії ТЕБ і НС посилити карантин у регіоні вже сьогодні.

Увага Понад 19 тисяч хворих: в Україні значно зросла захворюваність на COVID-19

Довідка! Згідно з постановою Кабміну, якщо в регіоні 3 дні поспіль фіксують перевищені показники принаймні двох з п'яти індикаторів: кількість госпіталізованих хворих, рівень зростання госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем, кількість ПЛР-тестів або відсоток виявлених хворих, регіон переходить до червоного рівня епіднебезпеки.

Яка ситуація на Львівщині

Останні три дні динаміка рівня госпіталізацій у Львівській області становить 80,8%, 79% та 74,4% при нормі 50%, а коефіцієнт виявлення нових хворих – 21,1%, 22,8% та 22,7% при нормі 20%.

Останні три дні на Львівщині фіксують високий приріст захворюваності – понад 2 тисячі щодня, а 21 січня в регіоні виявили понад 3 тисячі нових хворих, що є рекордним добовим показником для всієї України.

Статистика захворюваності в області

За даними міськради, у Львівській області станом на 25 січня 242 791 підтверджений випадок інфікування коронавірусом, з яких 6 163 – летальні.

За минулу добу лабораторні центри провели 4 121 ПЛР-тест. Відтак, 2 299 – позитивні, з них у Львові – 1 070.

Загалом в стаціонарах перебувають 358 пацієнтів: 329 з них мають COVID-19, 23 – у реанімації, 22 людей підключено до апаратів ШВЛ.



Показники захворюваності в Україні станом на 25 січня / Інфографіка МОЗ

Помаранчева зона стрімко розширюється

Крім Львівщини, показники для оголошення червоної зони перевищила Рівненська область, а Вінницька перебуває на межі.

Обмеження червоної зони наразі діють в Івано-Франківській області.

Таким чином в Україні станом на 25 січня 14 регіонів у помаранчевій зоні, одна область є червоною. Решта регіонів України – в "жовтій" зоні карантину.

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