Львів у червоній зоні
Високі показники захворюваності дають підстави державній комісії ТЕБ і НС посилити карантин у регіоні вже сьогодні.
Увага Понад 19 тисяч хворих: в Україні значно зросла захворюваність на COVID-19
Яка ситуація на Львівщині
Останні три дні динаміка рівня госпіталізацій у Львівській області становить 80,8%, 79% та 74,4% при нормі 50%, а коефіцієнт виявлення нових хворих – 21,1%, 22,8% та 22,7% при нормі 20%.
Останні три дні на Львівщині фіксують високий приріст захворюваності – понад 2 тисячі щодня, а 21 січня в регіоні виявили понад 3 тисячі нових хворих, що є рекордним добовим показником для всієї України.
Статистика захворюваності в області
- За даними міськради, у Львівській області станом на 25 січня 242 791 підтверджений випадок інфікування коронавірусом, з яких 6 163 – летальні.
- За минулу добу лабораторні центри провели 4 121 ПЛР-тест. Відтак, 2 299 – позитивні, з них у Львові – 1 070.
- Загалом в стаціонарах перебувають 358 пацієнтів: 329 з них мають COVID-19, 23 – у реанімації, 22 людей підключено до апаратів ШВЛ.
Показники захворюваності в Україні станом на 25 січня / Інфографіка МОЗ
Помаранчева зона стрімко розширюється
Крім Львівщини, показники для оголошення червоної зони перевищила Рівненська область, а Вінницька перебуває на межі.
Обмеження червоної зони наразі діють в Івано-Франківській області.
Таким чином в Україні станом на 25 січня 14 регіонів у помаранчевій зоні, одна область є червоною. Решта регіонів України – в "жовтій" зоні карантину.
Останні новини про нову хвилю коронавірусу
- Новий штам коронавірусу Омікрон зафіксували у 17 регіонах України. Проте поки що цей варіант не домінує в країні.
- В Україні вже третій тиждень поспіль зростає кількість нових хворих на COVID-19. Але госпіталізують удвічі менше людей, ніж під час піку захворюваності восени 2021 року.
- Водночас у МОЗ прогнозують двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом.
- Впродовж доби зареєстрували 19 118 випадків коронавірусної хвороби. Від початку пандемії COVID-19 Україні захворіло 3 889 488 осіб, з них 3 591 201 одужали, померли – 99 443.