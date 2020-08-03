У Львові двоє п'яних чоловіків напали на працівників патрульної поліції, побили їх і пошкодили службовий планшет. Інцидент трапився, коли патрульні прибули на виклик через п'яний натовп, який порушував громадський порядок.

Цей інцидент трапився ввечері суботи, 1 серпня, на вулиці Валовій у центрі Львова, повідомила поліція.

Цікаво У Берліні минув наймасовіший мітинг проти карантину: майже 50 поліцейських постраждали

До патрульних звернулися місцеві, які повідомили про нічних порушників правопорядку. Коли поліція прибула на місце виклику, то зустріла там цілу групу п'яних порушників.

У ході розмови, коли правоохоронці намагалися встановити особи порушників, то стали жертвами двох із них. Внаслідок нападу зловмисники побили поліцейських і пошкодили їхній планшет.

Втім поліція вже встановила нападників і навіть вручила їм підозри. Ними виявилися 24-річний львів'янин і 39-річний киянин.

Чоловіків звинувачують у порушенні одразу 3 статтей Кримінального кодексу – опорі представникам влади, насильству щодо правоохоронців і хуліганстві. За це їм загрожує до 5 років за ґратами.

Вулиця Валова у Львові: карта