Патрульні помітили міжміську маршрутку на вулиці Демнянській, яка відхилилася від маршруту. Тож вони зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія.

Варте уваги "Святкував отримання звання": на Львівщині підполковника поліції затримали п'яним за кермом

Що відомо про інцидент

Чоловік розповів, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал. Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння.

Водію запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним.

На Львівщині підполковника поліції затримали п'яним за кермом

Нещодавно на Львівщині поліцейські затримали за кермом нетверезого керівника відділення Червоноградського районного відділу поліції, підполковника поліції Степана Киницького.

Затриманий начебто святкував отримання звання підполковника, після чого сів п'яний за кермо. Киницького уже відсторонили від роботи.

Затриманий підполковник відмовився від перевірки на стан алкогольного сп'яніння на місці та від медосвідчення в Червоноградській міській лікарні. У результаті на нього склали адміністративний протокол за керування у стані сп'яніння.

Скандал за участі керівника патрульної поліції Львова