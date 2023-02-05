Патрульні помітили міжміську маршрутку на вулиці Демнянській, яка відхилилася від маршруту. Тож вони зупинили транспортний засіб. В салоні була лише дружина водія.
Варте уваги "Святкував отримання звання": на Львівщині підполковника поліції затримали п'яним за кермом
Що відомо про інцидент
Чоловік розповів, що прямує після обідньої перерви на Приміський вокзал. Під час перевірки документів у 39-річного водія, патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння.
Водію запропонували пройти перевірку в медичному закладі. Він погодився. Тест виявився позитивним.
На Львівщині підполковника поліції затримали п'яним за кермом
- Нещодавно на Львівщині поліцейські затримали за кермом нетверезого керівника відділення Червоноградського районного відділу поліції, підполковника поліції Степана Киницького.
- Затриманий начебто святкував отримання звання підполковника, після чого сів п'яний за кермо. Киницького уже відсторонили від роботи.
- Затриманий підполковник відмовився від перевірки на стан алкогольного сп'яніння на місці та від медосвідчення в Червоноградській міській лікарні. У результаті на нього склали адміністративний протокол за керування у стані сп'яніння.
Скандал за участі керівника патрульної поліції Львова
- 31 січня керівник патрульної поліції Волині Андрій Крутень очолив патрульну поліцію Львівської області.
- Річ у тім, що очільника патрульної поліції Львівської області Романа Пилипенка було звільнено з цієї посади. А все через те, що він подарував своїй дівчині перепустку для проїзду головною площею міста.
- Пилипенко буде переведений працювати на нижчу посаду до іншої області.