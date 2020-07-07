Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що його дружину, яка працювала стоматологом, звільнили під час другого етапу медичної реформи.

Сталось це через ліквідацію державної стоматології. Про це Ляшко сказав в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

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"Її (дружину – 24 канал) реформа зачепила "повним ходом". Вона працювала в державній стоматології і була звільнена під час реформи, яка запроваджувалась саме під час другої ланки", – зазначив він.

За його словами, державна лікарня не могла утримувати таку кількість стоматологів, оскільки ці послуги не входять в оплачуваний пакет.

"Я за реформу, яка буде допомагати пацієнту і надавати якісну ефективну медичну допомогу хворому. Коли ми говоримо про пакет програми медичних гарантій, я за те, якщо це безкоштовний пакет для пацієнта, то він повинен бути повністю безкоштовним і покрити повністю всі потреби", – додав головний санітарний лікар.

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