Віктор Ляшко зізнався, що його дружина постраждала від медреформи
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що його дружину, яка працювала стоматологом, звільнили під час другого етапу медичної реформи.
Сталось це через ліквідацію державної стоматології. Про це Ляшко сказав в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.
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"Її (дружину – 24 канал) реформа зачепила "повним ходом". Вона працювала в державній стоматології і була звільнена під час реформи, яка запроваджувалась саме під час другої ланки", – зазначив він.
За його словами, державна лікарня не могла утримувати таку кількість стоматологів, оскільки ці послуги не входять в оплачуваний пакет.
"Я за реформу, яка буде допомагати пацієнту і надавати якісну ефективну медичну допомогу хворому. Коли ми говоримо про пакет програми медичних гарантій, я за те, якщо це безкоштовний пакет для пацієнта, то він повинен бути повністю безкоштовним і покрити повністю всі потреби", – додав головний санітарний лікар.
Другий етап медреформи: що відомо
- Другий етап розпочався 1 квітня, він передбачав реформування вторинної ланки.
- Чинний уряд та президент неодноразово говорили про блокування реформи. Але критики прихильників змін в Кабміні почали говорити, що реформу продовжать, але зі змінами.
- Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун попередила, що Зеленський, і Радуцький, і Степанов захищають тільки власні політичні інтереси та статус-кво давно чинних в регіонах медичних еліт й фармацевтичної мафії.