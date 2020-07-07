Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что его жену, которая работала стоматологом, уволили во время второго этапа медицинской реформы.

Произошло это из-за ликвидации государственной стоматологии. Об этом Ляшко сказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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"Ее (жену – 24 канал) реформа зацепила "полным ходом". Она работала в государственной стоматологии и была уволена в ходе реформы, которая вводилась именно во время второго звена", – отметил он.

По его словам, государственная больница не могла содержать такое количество стоматологов, поскольку эти услуги не входят в оплачиваемый пакет.

"Я за реформу, которая будет помогать пациенту и предоставлять качественную эффективную медицинскую помощь больному. Когда мы говорим о пакете программы медицинских гарантий, я за то, если это бесплатный пакет для пациента, то он должен быть полностью бесплатным и покрыть полностью все потребности", – добавил главный санитарный врач.

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