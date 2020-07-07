Виктор Ляшко признался, что его жена пострадала от медреформы
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что его жену, которая работала стоматологом, уволили во время второго этапа медицинской реформы.
Произошло это из-за ликвидации государственной стоматологии. Об этом Ляшко сказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.
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"Ее (жену – 24 канал) реформа зацепила "полным ходом". Она работала в государственной стоматологии и была уволена в ходе реформы, которая вводилась именно во время второго звена", – отметил он.
По его словам, государственная больница не могла содержать такое количество стоматологов, поскольку эти услуги не входят в оплачиваемый пакет.
"Я за реформу, которая будет помогать пациенту и предоставлять качественную эффективную медицинскую помощь больному. Когда мы говорим о пакете программы медицинских гарантий, я за то, если это бесплатный пакет для пациента, то он должен быть полностью бесплатным и покрыть полностью все потребности", – добавил главный санитарный врач.
Второй этап медреформы: что известно
- Второй этап начался 1 апреля, он предусматривал реформирование вторичного звена.
- Действующее правительство и президент неоднократно говорили о блокировании реформы. Но критики сторонников изменений в Кабмине начали говорить, что реформу продолжат, но с изменениями.
- Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун предупредила, что Зеленский, и Радуцкий, и Степанов защищают только собственные политические интересы и статус-кво давно действующих в регионах медицинских элит и фармацевтической мафии.