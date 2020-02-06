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      Нефьодов розважався на порно-шоу: у мережу злили відео (18+)

      2007 Читать новость на русском
      Нефьодов розважався на порно-шоу / Скріншот з відео "Страни"

      Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов відвідав елітний київський клуб Queen. У мережу злили відео, на якому чиновник розважається у колі напівголих дівчат в еротичних масках.

      Відповідне відео опублікувало видання "Страна". Невідомо, коли відео було зняте і з якою метою. Наразі ми намагаємося зв'язатися з головою ДМС.

      До речі: "Слуга народу" Дмитрієва похизувалась у Раді надмірно дорогим вбранням: фото

      Як стверджує "Страна", Нефьодов розважався у "таємній кімнаті" на вечірці De Sad. Зазвичай тут проходить "порно-шоу". На таку вечірку можна потрапити лише за попередніми списками, анонси публікують у соцмережах. Часто у клубі проводять вечірки у стилі БДСМ.

      Нефьодов розважався на порно-шоу: відео 18+

      Одна з останніх вечірок De Sad пройшла 31 січня, судячи з повідомлення клубу у фейсбуці. Відвідувачі залишають відгуки про клуб Queen у мережі.

      Secret Room в ресторані Queen – це щось! Порно-шоу, гори кокаїну і багато дівчат легкої поведінки. Всім рекомендую,
      – написав користувач.

      клуб києва порно-шоу нефьодов
      Відгуки про клуб у соцмережах/ Скріншот

      Все, що відомо про Максима Нефьодова – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що відомо про клуб Queen?Київський клуб Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group. Власник – москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group зазначено, що холдинг керує декількома десятками ресторанів по всьому світу, серед них заклади в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Скандал Новини Києва Порно Максим Нефьодов Державна митна служба
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