Нефьодов розважався на порно-шоу: у мережу злили відео (18+)

Голова Державної митної служби України Максим Нефьодов відвідав елітний київський клуб Queen. У мережу злили відео, на якому чиновник розважається у колі напівголих дівчат в еротичних масках.

Відповідне відео опублікувало видання "Страна". Невідомо, коли відео було зняте і з якою метою. Наразі ми намагаємося зв'язатися з головою ДМС.

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Як стверджує "Страна", Нефьодов розважався у "таємній кімнаті" на вечірці De Sad. Зазвичай тут проходить "порно-шоу". На таку вечірку можна потрапити лише за попередніми списками, анонси публікують у соцмережах. Часто у клубі проводять вечірки у стилі БДСМ.

Нефьодов розважався на порно-шоу: відео 18+

Одна з останніх вечірок De Sad пройшла 31 січня, судячи з повідомлення клубу у фейсбуці. Відвідувачі залишають відгуки про клуб Queen у мережі.

Secret Room в ресторані Queen – це щось! Порно-шоу, гори кокаїну і багато дівчат легкої поведінки. Всім рекомендую,

– написав користувач.



Відгуки про клуб у соцмережах/ Скріншот

Все, що відомо про Максима Нефьодова – читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про клуб Queen?Київський клуб Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group. Власник – москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group зазначено, що холдинг керує декількома десятками ресторанів по всьому світу, серед них заклади в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.