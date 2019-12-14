Маньяк Чикатило – порождение советского строя

Как советская система и, собственно, советский строй родили маньяка Чикатило.

Однажды я уже писал большой пост про советских маньяков и о том, как скрывались их преступления в СССР – обязательно почитайте.

Во всей этой теме есть еще один очень интересный пласт, о котором я не упомянул в предыдущем посте – немалое количество совковых маньяков были, по сути, порождением советского строя и в каком-то смысле могли появиться только в СССР – в другой стране такого маньяка либо не было бы вообще, либо он был бы пойман на ранних этапах своей "карьеры".

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Именно таким маньяком является небезызвестный Андрей Чикатило – я подробно изучил биографию этого нелюдя и пришел к выводу, что Чикатило как явление был возможен только в СССР. И прочитав этот пост – я думаю что вы сперва удивитесь малоизвестным фактам из его жизни, а потом полностью согласитесь с моими выводами.

Сегодня рассказ о том, как советская система родила маньяка Чикатило.

Детство Чикатило и темное прошлое

Как говорится – все мы родом из детства, и даже страшные маньяки-убийцы когда-то были маленькими. Нам не слишком много известно о детстве Андрея Чикатило – но то, что известно – проливает свет на его дальнейшие наклонности и деяния. Лично я считаю, что Чикатило "поехал кукухой" еще в детстве, и не в последнюю очередь на это повлияли детали его жизни в раздавленной совком Украине.

Андрей Чикатило родился в 1936 году – спустя всего несколько лет после страшного Голодомора. Российские СМИ любят вспоминать блокаду Ленинграда – но ни слова не пишут о преступлениях большевиков в Украине – те специально устроили Голодомор, чтобы уничтожить восставшее против совка украинское крестьянство, уморив искусственно устроенным голодом несколько миллионов человек.

И вот спустя всего несколько лет после страшного голода на свет рождается Андрей Чикатило – по его рассказам, в детстве ему приходилось питаться травой и листьями, чтобы выжить – уже одного этого было достаточно для того, чтобы слегка повредиться умом. Кроме того, мать Чикатило постоянно пугала его, повторяя – "не ходи со двора, Степана съели – и тебя съедят!" – тем самым упоминая старшего брата Чикатило, которого съели соседи во время Голодомора.

И есть еще третий фактор этого страшного и темного прошлого – в отличие от например голодающего Поволжья – где люди могли уйти из голодающих деревень в города и спастись, украинские голодающие села, попавшие на "Черные доски недоимок" оцеплялись войсками большевиков – дабы все, кто был внутри периметра, умерли страшной смертью – опухнув от голода, убив и съев собственных детей... Не исключено, что мать Чикатило рассказывала ему об этом в детстве – и он вырос с ощущением того, что человек – это страшное животное, которое с бесцельной, средневековой жестокостью истребляет себе подобных.

В общем, в каком-то смысле слова – Чикатило тоже стал жертвой устроенного большевиками голода – эхо Голодомора полностью и навсегда расчеловечило его, превратило в жестокого убийцу, который всю жизнь жил с ощущением холодного мрака в сердце. Позже маньяк Чикатило отгрызал части тел у своих жертв – словно прокручивая те самые страшные рассказы из детства...

Как совок проворонил маньяка

Как вы уже поняли из предыдущего раздела – совковая система и устроенный ей Голодомор сильно повлияла на формирование маньяка Чикатило – но его так сказать "карьера" могла закончиться, еще не начавшись – имей СССР такую же законодательную систему и СМИ, какую имели развитые страны.

Задолго до убийств маньяк Чикатило уже проявлял всяческие "странности" и был многократно пойман на домогательствах – еще за 5 лет до своего первого убийства Чикатило домогался учеников в школе, учителем в которой он работал. В школе быстро стало известно о его деяниях – но вместо того, чтобы посадить Чикатило или хотя бы взять его на учет – его просто уволили с формулировкой "по собственному желанию".

Дальше – больше. Чикатило устраивается воспитателем в ПТУ, где уже открыто домогается 15-летнего спящего мальчика на глазах у других ребят – за что даже получил несколько прозвищ, вроде "Онаниста" и "Гуся". В 1973 году Читкатило избивал линейкой свою ученицу – испытывая при этом сексуальное наслаждение, а затем для этих же целей топил другую ученицу в бассейне.

В нормальной стране, вроде США – уже одного эпизода со школой хватило бы для того, чтобы засадить Чикатило далеко и надолго – но в совке на такие вещи закрывали глаза. Почему так происходило? В совковой статистике и в глазах внешнего мира СССР должен был выглядеть идеальной страной лучшего в мире мороженого – и поэтому подобные преступления попросту не регистрировались. Считалось, что в СССР нет домогательств к малолетним, нет сексуального насилия – и поэтому таких преступлений регистрировалось крайне мало, либо (большинство) – не регистрировались вовсе.

Фактически, совковая система на раннем этапе пропустила, проворонила Чикатило и дала ему "развиться" в страшного серийного маньяка – в США он сидел бы в тюрьме уже в 1973 году, после того как домогался к ученикам – а потом долгие годы ходил бы по вечерам отмечаться к лечащему врачу или шерифу. Более 60-ти жертв маньяка попросту не было бы...

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Как дважды отпускали Чикатило

А сейчас приготовьтесь – будет часть истории, которая вообще с трудом поддается пониманию. Долгие годы Чикатило не могли поймать – маньяк больше десяти лет безнаказанно орудовал в своих лесополосах, оставляя за собой все новые и новые трупы. Вы можете сказать – ну, серийных убийц-маньяков во всем мире ловят достаточно долго и сложно из-за как бы "случайного" и не имеющего мотива характера их преступлений, но вот все дело в том, что до окончательного ареста в 1990 году Чикатило уже несколько раз ловили. Несколько раз, Карл! Ловили, а потом отпускали.

Впервые Чикатило стал подозреваемым после своего самого первого убийства девятилетней Лены Закотновой в 1978 году. Андрей Чикатило не был главным подозреваемым в этом убийстве – но тем не менее милиция обратила на него внимание, тем более что недалеко от его дома были найдены пятна крови, а директор ПТУ моментально опознала Чикатило по фотороботу предполагаемого убийицы – "да это же наш Андрей Романович, комендант общежития!". Чикатило был коммунистом, примерным семьянином и бывшим пограничником (служил в погранвойсках КГБ) – а в глазах совковой системы такой человек ну никак не мог быть маньяком, и Чикатило быстро отпустили, не став проверять подробнее.

Второй раз Чикатило столкнулся с милицией в 1984 году – уже имея на своем счету аж 23 жертвы. Чикатило поймали с чемоданом, в котором были веревка, нож и вазелин – но это не показалось советским ментам подозрителным – Чикатило скзаал, что использует вазелин в командировках вместо крема для бритья. Тем не менее, в этот раз у Чикатило взяли на анализ группу крови – она оказалась второй, а следы спермы на жертвах Читкаило были якобы четвертой группы – и Андрея Чикатило вновь отпустили.

Позже советские менты пытались оправдаться тем, выдумав историю, что у Читкатило якобы "парадоксальное выделительство" – мол, группа спермы отличается от группы крови – но в реальности анализ спермы попросту был проведен с ошибками и дал неправильный результат.

Подведем итог этому разделу – в первый раз засадить Чикатило помешали совковые предубеждения на счет "партийных и семьянинов", во второй раз – техническая отсталость методов анализов. Вы наверное офигеете – но Чикатило отпустили бы и в третий раз, но в дело вмешался психиатр, который описал Чикатило его собственный психологически портрет и рассказал про его детство (не исключено, что напомнил про Голодомор) – после чего Чикатило расплакался и все рассказал следствию.

Нужно еще добавить, что советская система осудила и расстреляла за убийства, совершенные Чикатило, несколько невиновных человек.

Вместо эпилога

Даже не знаю, что написать вместо эпилога в этой грустной и страшной истории. Андрей Чикатило был плоть от плоти дитя совковой системы – она его в каком-то смысле сформировала и до поры до времени позволяла оставаться безнаказанным. Даже сама тактика совкового замалчивания проблем помогала Чикатило – дети легко шли с ним на контакт, хотя для того, чтобы это пресечь – было достаточно все честно рассказать по телевидению и пояснить, что никуда не нужно ходить с незнакомыми дядями. Вместо этого по телевизору показывали балет и бравурные репортажи о миллиардах тонн выплавляемого чугуна.

На суде в последнем слове серийный убийца и маньяк Андрей Чикатило заявил, что свято верил в победу Коммунизма во всем мире...

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