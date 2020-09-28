Масове вбивство у Мексиці: невідомі розстріляли 11 людей у барі – фото 18+
Невідомі нападники зайшли у бар та розстріляли 11 людей – сімох чоловіків та чотирьох жінок. Трагедія сталася у місті Хараль-дель-Прогресо в Мексиці в неділю, 27 вересня.
Про вбивство одинадцятьох відвідувачів бару La Cabana del Toro у Хараль-дель-Прогресо (штат Гуанахуато, Мексика) розповіла прокуратура штату у твіттері.
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Про масове вбивство в барі у Мексиці відомо таке:
- Шестеро невідомих у ніч з суботи на неділю напали на заклад.
- Жертвами стрілянини стали чотири жінки й сім чоловіків.
- Медики прибули на місце за викликом запізно – врятувати нікого не вдалося.
- Район оточили силовики, прокуратура почала розслідування масового вбивства.
- Жодної інформації про мотиви нападу, про жертв та про нападників – немає.
Масове вбивство у Мексиці: фото з місця трагедії (тільки 18+)
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Хараль-дель-Прогресо – місто, у якому сталося масове вбивство – розташоване у центральній Мексиці: карта