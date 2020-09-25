Південна Корея звинуватила свою північну сусідку у вбивстві співробітника департаменту рибальства. Той зник з патрульного катера, а згодом його спалене тіло знайшли в північнокорейських водах. У Сеулі розглядають версію, що КНДР могла піти на це вбивство в межах "протикоронавірусних заходів".

Міноборони Південної Кореї переконане, що чиновника застрелили, а тоді облили його тіло пальним і спалили, розповідає BBC.

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Зникнення й смерть чоловіка

За 10 кілометрів від кордону з КНДР 21 вересня працівник департаменту рибальства безслідно зник з катера. Там залишилося лише його взуття, з чого Південна Корея робить висновок, що той намагався втекти уплав від якоїсь загрози.

Вже наступного дня, як повідомляє південнокорейська розвідка, чоловіка знайшли військові КНДР. Після зустрічі з останніми його тіло знайшли спаленим.

До чого тут коронавірус

У Південній Кореї припускають, що чиновника могли вбити, аби той не поширив коронавірусної інфекції. Мовляв, північнокорейська влада готова піти на будь-які кроки, щоб не допустити потрапляння хвороби в країну.

Відтак у Сеулі припускають, що їхнього чиновника могли в протигазах допитувати на відстані. Згодом його застрелили просто у воді, а тіло спалили.