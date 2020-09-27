У мексиканських моргах знаходиться до 40 тисяч неопізнаних тіл жертв війни з наркотиками. При цьому влада фактично розписується у неможливості цю битву виграти.

Морги у Мексиці не справляються з напливом тіл для аутопсії, тому там зберігається десь 39 тисяч загиблих, встановила неурядова організація Quinto Elemento Labs. 24 канал розповів, як до цього дійшло.

Катастрофічне зростання вбивств

У Мексиці стається чи не найбільше вбивств у світі / Фото Ruth Maclean and Rachel Rickard Straus

На зараз відомо, що 70% людей просто ховали у братських могилах без потрібних ритуалів, це 27271 загиблий з 38 тисяч.

Ще десь 2500 тіл передали медичним школам у той самий час, коли їх шукають рідні. За останні 14 років фактично бойових дій, Мексика втратила 300 тисяч життів, 73 тисячі щезли.

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Цікаво, що коли вже колишній президент Мексики Феліпе Кальдерон обійняв посаду у 2006, невідомих тіл у моргах було лише 176, втім пізніше ця цифрва зросла аж на 1032% і становила на 2019 рік 38,891. У поховальних конторах просто нема місця для таких об'ємів, вони переповнені. У штаті Герреро, який продукує більшість героїну, протести проти складання тіл спалахували в містах Тіхуана та Чильпансінго.

Місцевій владі доводиться імпровізувати та тримати тіла у рефрижераторах та трейлерах. Але коли запах розкладення виривається назовні, може спалахнути скандал, як у великому місті Гвадалахара у 2018. Саме так знайшли трейлер з 273 небіжчиками. Його запаркували просто у звичайному районі передмістя!

В 2019 році, щодня ставалося по 90 вбивств, ще 9 тисяч людей – невідомо де. І це під час першого року каденції лівого президента Луїса Мануеля Лопеса Обрадора. Більшість криміналу не розслідується, що породжує культуру безкарності. 9 з 10 вбивств не розкривають ніколи, кажуть дослідження.

NYT наводять й інші жорстокі цифри: з 1964, в Мексиці насильницьким шляхом зникли 61 тисяча людей, більша частина – з 2006. Більше 500 польових розслідувань виявили 800 підпільних могил з 1124 тілами. Загальна цифра таких поховань з 2006 – 4000 з 6625 загиблими.

Майже половина – молоді люди від 15 до 34 років, 74% – чоловіки. VICE News –ще більші – 73 тисячі, це дані уряду Мексики.

"Це жахливі дані, бо за ними – багато болісних історій як мексиканців так і мігрантів", – погоджується для NYT Карла Кінтана. Вона очолює Нацкомісію з пошуку Мексики (частина МВС країни) – установу, яка якраз шукає зниклих безвісті. Це непросто, адже єдиний реєстр, який збирає дані –Національний реєстр зниклих людей.

У Мексиці зникли тисячи людей / Фото Vox

Додаткових баз даних немає, хоча вони мали бути створені ще у 2018 році. Цифровізація є різною по штатам Мексики, не всі дані перенесені до Інтернету. Коли сили безпеки були розгорнуті на вулицях міст на постійній основі, тактика картелів змінилася: тіла стали ховати в пустелі, в горах, в річках, вішати на мостах, топити у кислоті.

Як поліція працює на картелі Один з найбільш жорстоких випадків стався в 2014 році в Ігуалі: поліція, яка працює на півдні Мексики, напала на 43 студентів та викрала їх. Що з ними сталося невідомо досі, 11 студентів вважаються загиблими. Такі ситуації показують, як місцеву поліцію та владу легко підкупити та змусити робити найбільш жорстокі речі.

За останній час, картелі лише змінціли.

Головні картелі та стратегія умиротворення

Карта розподілу території картелів по країні / Карта Solace Global

Картелі Мексики – основні постачальники метамфетаміну, героїну, фентанілу та інших наркотиків до США. Америка вже витратила на допомогу сусіду мільярди доларів, але успіху фактично немає. Кокаїн поставляється з Болівії, Колумбії та Перу.

Фентаніл, до речі, є набагато сильнішим за героїн (хоча виробництво останнього у 2016-17 роках зросло на 37%). Чотири роки тому, американці витратили на наркотики 150 млрд доларів США, а влада не здатна це зупинити.

Найбільш небезпечні картелі, за даними Управління по боротьбі з наркотиками США, є такі:

Картель Сіналоа : його очолював Хоакін "Чепо" Гузман. Він один з найстаріших та найбільш авторитетних. Гузмана у 2017 екстрадували до США, де він зараз відбуває покарання. Сіналоа в основному діє на узбережжі Тихого океану.

: його очолював Хоакін "Чепо" Гузман. Він один з найстаріших та найбільш авторитетних. Гузмана у 2017 екстрадували до США, де він зараз відбуває покарання. Сіналоа в основному діє на узбережжі Тихого океану. Нове покоління Халіско : картель, який злетів після затримання Гузмана, відділився від Сіналоа у 2010та поступово став дуже небезпечним.

: картель, який злетів після затримання Гузмана, відділився від Сіналоа у 2010та поступово став дуже небезпечним. Лос Зетас : раніше були парамілітарі для Картелю Затоки, але з часом стали самостійними. Управління вважає їх "найбільш технічно розвинутими, розумними та жорстокими". Контролюють частини південної, центральної та східної Мексики, але останнім часом втрачають силу.

: раніше були парамілітарі для Картелю Затоки, але з часом стали самостійними. Управління вважає їх "найбільш технічно розвинутими, розумними та жорстокими". Контролюють частини південної, центральної та східної Мексики, але останнім часом втрачають силу. Картель Хуарес: головний ворог Сіналоа, утримують стратегічно важливий штат Чіуауа біля Техасу та США.

До зростання картелів призвели внутрішні та зовнішні фактори. Всередині країни картелі платять поліції, армії, суддям та чиновникам зі своїх наркотичних оборудок.

Сума, за даними Америки, доходить до мільярдів доларів на рік. На зовнішні ринки мексиканці почали виходити у 1980-х, коли США "зламали хребет" картелям з Колумбії. Тоді ж банди Мексики піднялися на рівень вище: від кур'єрів для колумбійців до самостійних продавців. Станом на зараз, Нове покоління домінує у ¾ з 32 штатів країни.

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Тим часом, Мексика знаходилася під однопартійною системою та владою Інституційно-революційної партії.

Була збудована система корупції, яка дозволяла права на розповсюдження наркотиків, доступ до ринків та навіть офіційний державний захист для тих, хто перевозив наркотики в обмін на щедрі хабарі", – описав ситуацію Девід Ширк, директор юстиції у Мексиканській програмі Університета Сан-Дієго ще у 2011 році.

"Влада не має стратегії боротьби з картелями. Вони роблять те саме, що й раніше, нехай і кажуть, що ні", – розповів NPR Відал Ромеро з Автономного Технологічного Університету в Мексиці

Новий президент Мексики Обрадор (відомий більше як АМЛО – 24) просуває політику "обійми, а не кулі" і постійно наголошує, що не має наміру продовжувати криваві наркотичні війни попередників. Натомість, на перший план має вийти розвідка, а не сила. Втім, ситуація змусила його видати жорсткий указ: солдати залишаться на вулицях до 2024 року. Для боротьби з картелями у бідних районах, АМЛО створює Нацгвардію.

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Перевезення наркотиків до США процвітає, картелі заробляють величезні гроші, використовуючи пандемію та відчай в США.

Ввезти та продати: наркотики на шляху до США

США захлинулися не лише у пандемії, а й у нарко-епідемії / Фото Council on Foreign Relations

В основному нелегальні речовини потрапляють до США через більш, ніж 300 пунктів пропуску на південному кордоні. Вони контролюються митниками Сполучених Штатів.

Торговці наркотиками ховають їх у пасажирських машинах, тракторних причепах. 90% героїну, 88% героїну та 87% "мету" "ловлять" саме при переході наземного кордону. Найбільше – у Сан-Дієго та Ларедо. Звертають увагу на все: нерівні шини, обтяжений багажник, нервовий водій, кажуть офіцери. Оскільки рух майже безкінечний, на виявлення дається десь 40 секунд. На допомогу приходять собаки та рентген.

Підземна наркозалізниця Але також вони провозяться стежками між портами в'їзду або підземними тунелями. З 2001 було виявлено 60 таких "підземних авеню". Вони можуть бути глибиною до 30 метрів і 7-8 футбольних полів у довжину і мати рейки для перевезення вантажів до 35 тон. На будування такого тонелю може піти до 1 млн доларів США. Але успішні поставки можуть компенсувати ці витрати.

Більшість – у Отай-Меса, звідки в'їжджають вантажівки на склади. Там складно слідкувати хто кому здає в оренду контейнери та будматеріали.

Останнім часом для перевезення використовують і безпілотники та море. На воді використовують пангас – маленькі відкриті рибальскі човни з підвісними моторами. Коли поліція взялася за них, контрабандисти перейшли на дорожчі кораблі.

Вже у США наркотики розподіляються між меншими групами для розничного продажу. Переважно це здійснюють мексиканські банди. Пандемія зменшила попит на "кокс", але героїн та фентаніл все ще потрібні. Вилучення "кристалічного мету" навіть зростає, що виливається у ріст смертності через його передозування. А ізоляція та нестабільна ситуація в США лише підживлюють зловживання.

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"Незалежно від наших зусиль, люди все одно намагатимуться. Якщо ми поставимо перешкоду, ми лише вповільнимо їх", – розповіли USA Today американські митники. Там визнають – потрібно більше людей та технологій. Найбільш ефективно себе показали прослуховання та платні інформатори. Вони допомагають розкривати "внутрішню кухню" картелів.

Картелі діють як бізнес: якщо поставити одну стіну, вони знайдуть спосіб обійти її.