Масове отруєння дітей у Черкасах: з'явилися свіжі новини про стан потерпілих

Станом на 7 годину ранку 9 травня в Черкасах у реанімації у стані середньої важкості досі перебувають 11 дітей, які 8 травня під часранкової лінійки в міській школі №8 відчули погіршення самопочуття.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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За даними служби, загалом серед потерпілих, що потребують лікування, є 53 учні та четверо вчителів, більшість з яких перебувають в задовільному та легкому стані.

"З метою визначення причини погіршення стану здоров’я учнів проведено обстеження приміщення та прилеглої території школи, відібрано проби водопровідної та бутильованої питної води, а також проведено заміри повітря на вміст небезпечних речовин. Перевищень вмісту хімічних речовин понад гранично допустимої концентрації не виявлено", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні через отруєння невідомою речовиною потрапили понад 50 дітей і кілька дорослих, у яких спостерігалося запаморочення та нудота.



Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням", причини погіршення стану здоров’я дітей встановлюються.