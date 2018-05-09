Массовое отравление детей в Черкассах: появились свежие новости о состоянии пострадавших

По состоянию на 7 утра 9 мая в Черкассах в реанимации в состоянии средней тяжести до сих пор находятся 11 детей, которые 8 мая во время утренней линейки в городской школе №8 почувствовали ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным службы, в целом среди пострадавших, нуждающихся в лечении, находятся 53 ученика и четверо учителей, большинство из которых находятся в удовлетворительном и легком состоянии.

"С целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся проведено обследование помещения и прилегающей территории школы, отобраны пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды, а также проведены замеры воздуха на предмет содержания вредных веществ. Превышение содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу из-за отравления неизвестным веществом попали более 50 детей и несколько взрослых, у которых наблюдалось головокружение и тошнота.



Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", причины ухудшения состояния здоровья детей устанавливаются.