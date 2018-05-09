22:51
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Массовое отравление детей в Черкассах: появились свежие новости о состоянии пострадавших

3001 Читати новину українською
11 пострадавших в Черкассах детей до сих пор остаются в реанимации
11 пострадавших в Черкассах детей до сих пор остаются в реанимации / Фото из открытых источников

По состоянию на 7 утра 9 мая в Черкассах в реанимации в состоянии средней тяжести до сих пор находятся 11 детей, которые 8 мая во время утренней линейки в городской школе №8 почувствовали ухудшение самочувствия.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Причины отравления детей в Черкассах: чрезвычайники выдвинули версию

По данным службы, в целом среди пострадавших, нуждающихся в лечении, находятся 53 ученика и четверо учителей, большинство из которых находятся в удовлетворительном и легком состоянии.

"С целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся проведено обследование помещения и прилегающей территории школы, отобраны пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды, а также проведены замеры воздуха на предмет содержания вредных веществ. Превышение содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая на утренней линейке в школе №8 в Черкассах потеряли сознание около 30 детей. В больницу из-за отравления неизвестным веществом попали более 50 детей и несколько взрослых, у которых наблюдалось головокружение и тошнота.

Полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений", причины ухудшения состояния здоровья детей устанавливаются.

Теги: Дети Новости Украины Массовое отравление детей в Черкассах Новости Черкасс отравление ГСЧС
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук