Володимир Зеленський повідомив, що матері на спинах своїх маленьких діточок пишуть звичайною ручкою інформацію про дитину – імʼя, телефонні номери близьких.

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"Для чого? Бо якщо окупанти вбʼють батьків, щоб був хоч маленький шанс, що врятують цих дітей", – пояснив Президент України.



Напис на спині дитини / Фото інстаграм

Крім того, він зазначив, що зараз люди тижнями щоденно живуть у підвалах, щоб врятувати життя від обстрілів та авіабомб.

"2022-й рік, квітень, – а реальність в Україні, як у квітні 1937 року. Коли увесь світ дізнався назву одного з ваших міст – Герніки. Уявіть, що у звичайних містах можуть бути штучно створені такі умови, коли більше 100 тисяч людей тижнями живуть без води, без їжі, без ліків", – додав Володимир Зеленський.

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