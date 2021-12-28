Добова статистика вакцинації

Серед 46 024 людей, які отримали щеплення, першу дозу отримало 12 498 людей, другу дозу – 33 231 людина, додаткову дозу отримали 98 людей. У МОЗ повідомили, що додаткову, ревакцинальну дозу отримали 197 людей.

Актуально В Україні впала захворюваність на коронавірус

Загальні темпи вакцинальної кампанії

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 605 035 людей:

  • з них отримали першу дозу – 14 605 033 людини,
  • отримали дві дози – 13 447 292 людини,
  • отримали додаткову дозу – 2 208 людей,
  • ревакцинальну дозу – 990 людей.

Загалом проведено 28 055 523 щеплення.

Якими вакцинами робили щеплення найчастіше

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,
  • Coronavac – 4 767 498;
  • AstraZeneca – 1 618 088;
  • Moderna – 1 460 305,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація, антивакцинатори, законність та пропаганда – дивитись відео