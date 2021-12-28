Суточная статистика вакцинации

Среди 46 024 людей, которым сделали прививки, первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек. В Минздраве сообщили, что дополнительную, ревакцинальную дозу получили 197 человек.

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Общие темпы вакцинальной кампании

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек:

  • из них получили первую дозу – 14 605 033 человека,
  • получили две дозы – 13 447 292 человека,
  • получили дополнительную дозу – 2 208 человек,
  • ревакцинальну дозу – 990 человек.

Всего проведено 28 055 523 прививки.

Какими вакцинами делали прививки чаще всего

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 251 277,
  • Coronavac – 4 767 498;
  • AstraZeneca – 1 618 088;
  • Moderna – 1 460 305,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність різних вакцин проти коронавірусу
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / инфографика 24 канала

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