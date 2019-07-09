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      Медична марихуана: чи узаконить новий склад парламенту

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      Чому політики обходять тему легалізації канабісу?
      Чому політики обходять тему легалізації канабісу? / 24 канал

      У суспільстві сформований негативний стереотип щодо марихуани. І політики від цього відштовхуються у своїх передвиборчих обіцянках. Хоча легалізація медичної марихуани – світова практика розвинених країн.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Політичні партії орієнтуються на свого виборця. У Порошенка і Тимошенко електорат – переважно люди із сформованим стереотипним мисленням щодо марихуани. Якщо виборці почують про легалізацію наркотиків, то не зрозуміють цих політиків,
      – зауважує Вігірінський.

      При цьому експерт наголошує, що це стосується проституції, грального бізнесу. Тому що "аморально". Водночас проституція, гральний бізнес і марихуана перебувають у напіввільному обігу.

      Що відомо про легалізацію медичного канабісу? Канабіс застосовується під час лікування багатьох захворювань. Зокрема, рак, хвороба Альцгеймера, множинний склероз, епілепсія, ВІЛ. За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, це нормальна світова практика. Українська асоціація медичного канабісу оцінює кількість потенційних споживачів в 2 мільйони людей. У березні 2019 року був розроблений законопроект про використання марихуани в медичних цілях. 15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект №10313 щодо забезпечення фундаментального права особи на життя. Однак документ не був винесений не розгляд парламенту.

      Треба врахувати, говорить політолог, що в багатьох країнах Заходу марихуана легалізована. З раціональної точки зору, якщо на Заході вважають ці ліки прогресивним засобом, чому тоді в Україні на це заборона? Просто потрібен закон, система обліку пацієнтів. Ті, хто цього потребує, отримують ліки. Ті, хто намагатиметься отримати рецепт незаконно, повинен бути притягнути до відповідальності.

      Партії "Слуга народу", "Голос", "Самопоміч" орієнтуються на іншого виборця – молодь і людей середнього віку, які вільні від стереотипів. Більш прогресивні. Тому партії і висловлюються за легалізацію медичної марихуани,
      – підкреслює Андрій Вігірінський.

      Що говорять партії про узаконення медичної марихуани? Політики намагаються оминути на виборах – легалізація марихуани або категорично проти – такі, як "Опозиційна платформа – За життя", ВО "Свобода". Кілька політичних сил підтримають таку ініціативу – "Слуга народу", "Голос", "Самопоміч". Зокрема, в "Самопомочі" переконані, що держава зобов’язана гарантувати належну повагу до гідності таких важкохворих, зокрема через забезпечення належного доступу до знеболювальних засобів, одним з яких є лікарська марихуана. Водночас держава має гарантувати, що доступ до медичної марихуани мають отримати лише ті люди, які потребують її в лікувальних цілях.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Петро Порошенко Самопоміч Юлія Тимошенко - новини медичний канабіс Партія Голос
      Джерело: 24 канал
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