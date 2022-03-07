Варто прочитати ЄС найближчими днями обговорить заявку України на вступ, – Мішель
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Дивіться відео з київського пологового будинку:
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Російські окупанти продовжують намагатися захопити столицю та інші українські міста. Українські захисники дають їм гідну відсіч, тож усі пологові будинки можуть продовжити працювати, як завжди.
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Варто прочитати ЄС найближчими днями обговорить заявку України на вступ, – Мішель
Доповнюємо новину
Дивіться відео з київського пологового будинку:
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!