Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств: понад 60 загиблих (18+)

Хвиля моторошних вбивств пройшла у мексиканському штаті Гуанахуато – в різних його муніципалітетах вбито 62 людини

Про це повідомляє Periodico Correo.

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У порталі зазначається, що у більшості вбивств, вбивці залишали поруч з тілами жертв так звані "наркопослання" з погрозами конкурентам. Відомо, що штат Гуанахуато є предметом спору декількох наркокартелів за контроль над територією.



Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств / Correo

Найгучнішим за останні дні стало виявлення 25 травня 11 вбитих на вулиці міста Саламанка. Тіла восьми жертв були розчленовані і упаковані в чорні пластикові пакети.



Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств / Correo

Також інформується про вбивство десятка людей у середу, 23 травня, і четвер в місті Селайя. П'ять жертв були застрелені в ресторані під час обіду, разом із господаря закладу. Четверо були застрелені в місті Ірапуато в ніч на четвер, 24 травня.