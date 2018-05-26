Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств: понад 60 загиблих (18+)
Хвиля моторошних вбивств пройшла у мексиканському штаті Гуанахуато – в різних його муніципалітетах вбито 62 людини
Про це повідомляє Periodico Correo.
Читайте також: Журналістка "врізала" мікрофоном мексиканцю, який помацав її у прямому ефірі (відео)
У порталі зазначається, що у більшості вбивств, вбивці залишали поруч з тілами жертв так звані "наркопослання" з погрозами конкурентам. Відомо, що штат Гуанахуато є предметом спору декількох наркокартелів за контроль над територією.
Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств / Correo
Найгучнішим за останні дні стало виявлення 25 травня 11 вбитих на вулиці міста Саламанка. Тіла восьми жертв були розчленовані і упаковані в чорні пластикові пакети.
Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств / Correo
Також інформується про вбивство десятка людей у середу, 23 травня, і четвер в місті Селайя. П'ять жертв були застрелені в ресторані під час обіду, разом із господаря закладу. Четверо були застрелені в місті Ірапуато в ніч на четвер, 24 травня.