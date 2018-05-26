16:48
26 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
21°C 13°C
  • неділя
    21°C 11°C
  • понеділок
    24°C 10°C
  • вівторок
    25°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. У всьому винен Навальний. Ной в Пензі
Вєсті Кремля
23:29, 25 травня
Вєсті.UA. Іво Бобул йде в президенти. Цирк Верховної Ради
Вєсті.UA
22:09, 25 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, сьогодні
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств: понад 60 загиблих (18+)

868 Читать новость на русском
Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств
Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств / Correo

Хвиля моторошних вбивств пройшла у мексиканському штаті Гуанахуато – в різних його муніципалітетах вбито 62 людини

Про це повідомляє Periodico Correo.

Читайте також: Журналістка "врізала" мікрофоном мексиканцю, який помацав її у прямому ефірі (відео)

У порталі зазначається, що у більшості вбивств, вбивці залишали поруч з тілами жертв так звані "наркопослання" з погрозами конкурентам. Відомо, що штат Гуанахуато є предметом спору декількох наркокартелів за контроль над територією.


Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств / Correo

Найгучнішим за останні дні стало виявлення 25 травня 11 вбитих на вулиці міста Саламанка. Тіла восьми жертв були розчленовані і упаковані в чорні пластикові пакети.


Мексику сколихнула серія жорстоких вбивств / Correo

Також інформується про вбивство десятка людей у середу, 23 травня, і четвер в місті Селайя. П'ять жертв були застрелені в ресторані під час обіду, разом із господаря закладу. Четверо були застрелені в місті Ірапуато в ніч на четвер, 24 травня.

Теги: Кримінальні новини Жертви Мексика Наркотики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
сьогодні, 16:01 Нужен ли кому-то диплом украинского вуза?
Володимир Співаковський 443
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
сьогодні, 16:00 Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Денис Бігус 161
Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
сьогодні, 14:30 Реал – Ліверпуль: анонс фіналу Ліги чемпіонів
Ігор Саджениця 816
З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
сьогодні, 14:00 З полковника – у президенти: чому Гриценку пророкують перемогу на президентських виборах
Христина Бердинських 1386
2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
сьогодні, 12:01 2019 не стане новим 2014: до річниці виборів
Петро Охотін 525
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук