"Ментівський креатив": соцмережі здивовані костюмами дітей на новорічному ранку в Росії

У мережі опубліковані фото з новорічного ранку у дитячому садочку російського міста Краснодара. Деякі вбрання та образи дітей вразили користувачів соціальних мереж.

Відповідні фото опубліковані у Facebook-спільноті "Церковь сведетелей покращення".

"Новорічний ранок у Краснодарських дитячих садках", – мовиться у підписі до фото.

Так, на опублікованих світлинах зображений хлопчик у костюмі працівника Дорожньо-постової служби Державтоінспекції МВС Росії, а також хлопчик у костюмі російського поліцейського.

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На одному з фото хлопчик у костюмі поліцейського веде за руку маленького "злочинця" у смугастій в’язничній робі. На іншому ж фото хлопчик у формі ДПС стоїть із "піратом".

Опубліковані світлини не залишили байдужими користувачів мережі.