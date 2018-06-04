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Мережу зворушило фото дівчинки, яка прийшла на могилу до батька-АТОшника

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Мережу зворушило фото Устини Гурняк біля могили батька
Мережу зворушило фото Устини Гурняк біля могили батька / Фото з Facebook

У мережі з'явилося фото, на якому маленька дівчинка стоїть біля могили свого батька - бійця "Айдару", який загинув восени 2014 року під час бою на Донбасі, вивозячи поранених поблизу Луганська.

Відповідне фото опублікувала відома українська продюсер Олена Мозгова у своєму Facebook.

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"Донечка прийшла до татка... Айдарівець Віктор Гурняк загинув за Україну, рятуючи від обстрілів поранених товаришів. Вічна шана та пам’ять", — підписала знімок Мозгова.


Світлина маленької Устини Гурняк біля могили батька зворушила мережу

Нагадаємо, 19 жовтня 2014 року під час бою, вивозячи поранених під Щастям поблизу Луганська загинув Віктор Гурняк — фотожурналіст, пластун, волонтер, боєць "Айдару". У нього залишилася маленька донечка Устина, дружина і батьки. 

Теги: Новини України Діти Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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