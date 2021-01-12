Михайло Пасічник, якого в Офісі Президента поставили курувати боротьбу з коронавірусом і вакцинацію, має великий багаж скандалів, в тому числі з тих часів, коли він очолював державне відомство.

Про це пише "РБК-Україна".

Пасічник з 1994 року був власником великої фармацевтичної фірми і мережі аптек "Фалбі". Однак для бізнесу Пасічника все закінчилося не дуже добре – взявши кредит в розмірі 40 млн доларів від державного "Укрексімбанку", він його не віддав. На даний момент борги Пасічника оцінюються в 1 млрд грн.

Паралельно з веденням бізнесу Пасічник працював на держслужбі. Зокрема, він двічі очолював Державну службу лікарських засобів. Перший раз, в 2000-х роках, завершився перевірками від Контрольно-ревізійного управління.

"Як з'ясувалося, за бюджетні кошти чиновники закуповували у "своїх" фірм ліки для держлікарень за цінами, які більш ніж на 500% перевищували вартість аналогічних препаратів на ринку", – повідомляє видання.

"Своєю" фірмою була і "Фалбі". Перебуваючи на посаді, Пасічник забезпечив потрапляння на ринок ліків, які поширювалися його мережею аптек, а товари конкурентів виявлялися заблокованими.

Незважаючи на це і ряд інших серйозних порушень, фірма Пасічника змогла упродовж довгого часу вигравати тендери МОЗ завдяки заступництву людей Кучми і Януковича.

Другий захід на пост глави Держлікслужби став для Пасічника ще більш скандальним. Проти нього активно виступали учасники фармацевтичного ринку, не в останню чергу через спірне рішення допустити на ринок препарати з кодеїном, з яких легко виготовляються небезпечні наркотики.

Рішення Пасічника щодо допуску таких ліків до продажу пояснюється зв'язками фармацевта з великим гравцем фармринку Петром Багрієм. Саме Багрій володіє підприємством, яке випускає основні кодеїновмісні препарати в країні.

У період контролю Пасічником Держлікслужби, компанії Багрія "отримали можливість не тільки вигравати тендери МОЗ, а й встановлювати ціни на ліки в роздрібній торгівлі", розповідає видання.

Зараз Пасічник називає себе президентом "Фармацевтичної ліги України". Ця організація заявляє про те, що вона об'єднує і захищає інтереси гравців фармринку, проте в публічному доступі немає інформації ані про її діяльність, ані про інших її членах.

Нагадаємо, раніше ЗМІ розповіли подробиці справи між Пасічником та "Укрексімбанком".