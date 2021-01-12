Михаил Пасечник, которого в Офисе Президента поставили курировать борьбу с коронавирусом и вакцинацию, имеет большой багаж скандалов, в том числе с тех времен, когда он возглавлял государственное ведомство.

Об этом пишет "РБК-Україна".

Пасечник с 1994 года был владельцем крупной фармацевтической фирмы и сети аптек "Фалби". Однако для бизнеса Пасечника все закончилось не очень хорошо – взяв кредит в размере 40 млн долларов от государственного "Укрэксимбанка", он его не отдал. На данный момент долги Пасечника оцениваются в 1 млрд грн.

Параллельно с ведением бизнеса Пасечник работал на госслужбе. В частности, он дважды возглавлял Государственную службу лекарственных средств. Первый раз, в 2000-х годах, завершился проверками от Контрольно-ревизионного управления.

"Как выяснилось, за бюджетные средства чиновники закупали у "своих" фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке", – сообщает издание.

"Своей" фирмой была и "Фалби". Находясь на посту, Пасечник обеспечил попадание на рынок лекарств, которые распространялись в его сети аптек, а товары конкурентов оказывались заблокированными.

Несмотря на это и ряд других серьезных нарушений фирма Пасечника смогла на протяжении долгого времени выигрывать тендеры Минздрава благодаря покровительству людей Кучмы и Януковича.

Второй заход на пост главы Гослекслужбы стал для Пасечника еще более скандальным. Против него активно выступали участники фармацевтического рынка, не в последнюю очередь из-за спорного решения допустить на рынок препараты с кодеином, из которых легко изготавливаются опасные наркотики.

Решение Пасечника о допуске таких лекарств к продаже объясняется связями фармацевта с крупным игроком фармрынка Петром Багрием. Именно Багрий владеет предприятием, которое выпускает основные кодеиносодержащие препараты в стране.

В период контроля Пасечником Гослекслужбы, компании Багрия "получили возможность не только выигрывать тендеры Минздрава, но и устанавливать цены на лекарства в розничной торговле", рассказывает издание.

Сейчас Пасечник называет себя президентом "Фармацевтической лиги Украины". Эта организация заявляет о том, что она объединяет и защищает интересы игроков фармрынка, однако в публичном доступе нет информации ни о ее деятельности, ни о других ее членах.

Напомним, ранее СМИ рассказали подробности дела между Пасечником и "Укрэксимбанком".